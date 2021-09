Zobacz wideo Ekspert o mordercy z Mrowin: Ma potrzebę, by całkowicie kontrolować partnerkę

W czerwcu 2019 roku w dolnośląskim lesie, w okolicach Imbramowic (woj. dolnośląskie), znaleziono ciało 10-letniej dziewczynki, która zaginęła dzień wcześniej. Kristina nie wróciła do domu ze szkoły, a po raz ostatni widziano ją około 200 metrów od domu. Niestety kilka godzin później przechodnie odnaleźli jej ciało kilka kilometrów od domu. Dziecko zginęło od wielu ran kłutych klatki piersiowej i szyi. Zatrzymany Jakub A. przyznał się do winy. We wtorek 21 września, ponad dwa lata od zabójstwa, rusza proces w jego sprawie.

Rusza proces Jakuba A., podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny

Trzy dni po odnalezieniu ciała dziewczynki policji udało się zatrzymać 22-letniego mężczyznę, który mógł mieć związek ze zbrodnią. Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Nieoficjalnie mówiło się, że oskarżony znał matkę dziewczynki, a o jej córkę był zazdrosny. Później pojawiły się doniesienia o pokrewieństwie. Okazało się także, że Jakub A. miał namawiać do zabójstwa inną osobę, więc prokuratura postawiła mu dodatkowo zarzut podżegania do zbrodni.

Jak podaje Onet, we wtorek 21 września o godzinie 9:30 przed Sądem Okręgowym w Świdnicy ma rozpocząć się proces mężczyzny. Biegli uznali Jakuba A. za poczytalnego, nie stwierdzili także u niego zaburzeń preferencji seksualnych. Jak jednak podaje portal, eksperci z Instytutu Ekspertyz Sądowych stwierdzili u mężczyzny zaburzenia osobowości o charakterze narcystycznym i sadystycznym i jak podają, istnieje "wysokie prawdopodobieństwo" dokonania przez niego podobnych czynów w przyszłości. Za zabójstwo 10-letniej Kristiny Jakubowi A. grozi dożywocie.

Policja podkreślała, że 22-latek był przekonany, że udało mu się dokonać "zbrodni doskonałej". Mówiło się, że mężczyzna, chcąc wprowadzić śledczych w błąd, miał upozorować zbrodnię tak, by wskazywała na charakter seksualny. Dziecko uprowadził wypożyczonym samochodem, a później dokładnie je posprzątał.

- Podczas zatrzymania mężczyzna nie stawiał oporu. Był tak przekonany o swojej doskonałości, o tym, że policja nie ma żadnych dowodów, że przez wiele godzin oszukiwał policjantów, nie przyznawał się do jakiegokolwiek związku z tą sprawą. W jego ocenie to alibi, które sobie przygotował, to, jak sobie przygotował całą zbrodnię, było doskonałe - mówił rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka w rozmowie z Polsat News.