Zapłacił 4,3 tys. zł za pochówek siostry, kuria zwróci mu ponad połowę. "Pierwsza taka sprawa w Polsce"

Łódzka kuria zwróci mieszkańcowi Brzezin 2,4 tys. zł z opłat poniesionych w związku z pogrzebem jego siostry - podaje "Gazeta Wyborcza". Mężczyzna wcześniej pozwał duchownych do sądu, ostatecznie doszło do ugody. Jak twierdzi prawnik mieszkańca Brzezin, to nie tylko pierwsza taka sytuacja w mieście, ale także w Polsce.

