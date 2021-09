Jak informuje Rmf24.pl do wypadku doszło po godzinie 16 w miejscowości Turkowy. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg towarowy uderzył w autobus relacji Cieśle - Kępno. Pojazdem podróżowały 23 osoby. Czterech pasażerów zostało niegroźnie poszkodowanych. Jak podaje poznański oddział TVP, do szpitala trafiła m.in. 15-letnia dziewczyna oraz 4-letni chłopiec. Według policji kierowca autobusu najprawdopodobniej nie zastosował się do znaku "STOP", wyjechał na torowisko i został uderzony przez pociąg.

