Krzysztof Skórzyński jednak mógł doradzać Dworczykowi. TVN24 zawiesił dziennikarza

Najnowszy wyciek to nowa odsłona korespondencji Michała Dworczyka z Krzysztofem Skórzyńskim. Z ujawnionej wiadomości może wynikać, że polityk konsultuje z dziennikarzem TVN swoje wystąpienie przed jedną z konferencji prasowych.

Jak podaje portal Press Michał Dworczyk w mailu z 24 stycznia 2021 roku do Krzysztofa Skórzyńskiego, pisał m.in.: "Apelujemy do seniorów, którzy chcą zapisać się na szczepienia, aby pozostali w domach. Wszystkie szczepionki, które dostarczą nam producenci do końca marca - dla ponad 3 mln osób - zostały rozdysponowane".

Krzysztof Skórzyński naniósł jednak zmiany i wysłał Michałowi Dworczykowi zmieniony fragment: "Apelujemy do seniorów, którzy chcą jeszcze zapisać się na szczepienia, aby jutro zostali w domach i nie szli do przychodni POZ. Wszystkie terminy na szczepienia, które zostały zaplanowane do końca marca, zostały już zarezerwowane. Tym samym rozdysponowane już zostały wszystkie szczepionki, które dostarczą nam producenci do końca marca - dla ponad 3 mln osób".

TVN24 zawiesza dziennikarza

- W związku z nowymi informacjami ws. Krzysztofa Skórzyńskiego, został on zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy" - poinformowała na Twitterze redakcja TVN 24.

W miniony piątek do sieci wyciekła rzekoma korespondencja Michała Dworczyka z października i listopada 2019 roku. Dotyczyła odpowiedzi na pytania wicenaczelnej OKO.press Bianki Mikołajewskiej. 4 listopada 2019 roku Michał Dworczyk przesłał korespondencję z dyrektorem Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynią do Krzysztofa Skórzyńskiego z pytaniem: "Tylko do Twojej wiadomości - co sądzisz o propozycjach odpowiedzi?".

Skórzyński: Nigdy nie doradzałem jakiemukolwiek politykowi

Skórzyński wydał w tej sprawie oświadczenie na Twitterze. "Nigdy nie wymieniałem w tej sprawie maili z ministrem Dworczykiem. Nigdy także, w żaden, podkreślam – w żaden sposób – nie »doradzałem« ani ministrowi Dworczykowi, ani jakiemukolwiek innemu politykowi w jakiejkolwiek sprawie! Podkreślam – NIGDY! Byłoby to niedopuszczalne i nie do zaakceptowania. Nie wiem, kto miał być adresatem tego maila, z pewnością nie ja. Mail ten był jednym z ponad 26 tys. nieprzeczytanych w mojej skrzynce" – napisał.

Dziennikarka OKO.press Bianka Mikołajewska w rozmowie z Onetem stwierdziła, że sytuacja jest "dziwna" i stawia dziennikarza TVN w "bardzo złym świetle", ale nie chce "dokonywać sądu i nakręcać hejtu". Skórzyński powiedział jej, że otrzymał kilka maili Dworczyka, ale nigdy z nim nie korespondował.