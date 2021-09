We wtorek spotkanie resortu zdrowia z protestującymi medykami. "Dziękujemy za powrót do rozmów"

"Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia przyjął zaproszenie Ministerstwa Zdrowia i potwierdził jutrzejsze spotkanie o godzinie 14.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie" - podał w poniedziałek resort.

"Dziękujemy za powrót do rozmów i chęć wygaszenia negatywnych emocji" - dodali przedstawiciele ministerstwa.

Z kolei przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego-Strajkowego poinformowali w mediach społecznościowych, że to oni zaprosili Ministerstwo na wtorkowe spotkanie. Propozycja miała paść podczas niedzielnej rozmowy telefonicznej z wiceministrem Piotrem Bromberem.

"Jutro o 14.00 startujemy z merytorycznymi rozmowami" - zapowiedzieli w poniedziałek protestujący pracownicy ochrony zdrowia.

Białe Miasteczko 2.0

W sobotę 11 września przed Kancelarią Premiera otwarte zostało "Białe Miasteczko 2.0". Protestujący domagają się lepszych zarobków oraz poprawy jakości ochrony zdrowia. Medycy chcą m.in. podwyżek, wzrostu wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki. Domagają się też poprawy jakości pracy poprzez zatrudnienia dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia związanych z liczbą pacjentów.

Do tej pory na terenie miasteczka odbywały się konferencje prasowe, warsztaty i panele edukacyjne związane z ochroną zdrowia. Formuła działalności jednak zmieniła się z uwagi na sobotnią tragedię, do której doszło przed Kancelarią Premiera. Mężczyzna miał prawdopodobnie dokonać samookaleczenia. Nie udało się go uratować.

"W obliczu tragedii, która wydarzyła się wczoraj naprzeciwko Kancelarii Premiera, podjęliśmy decyzję o zmianie formuły działalności "białego miasteczka" na 'cichy dyżur'" - czytamy w oświadczeniu. Tym samym protestujący nie prowadzą już m.in. prelekcji ani profilaktycznych akcji.