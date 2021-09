Czarna plansza w TVN24. Prowadząca przypomniała o koncesji. Zostało sześć dni

W niedzielę 19 września prowadząca program "Fakty" na antenie TVN Diana Rudnik przypomniała, że w niedzielę 26 września wygasa dotychczasowa koncesja stacji. TVN24 ubiega się o rekoncesję w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji od ponad półtora roku.

Czarna plansza w TVN i TVN24. Nietypowe zakończenie "Faktów"

19 września stacja zdecydowała się przypomnieć o tym, w jak trudnej sytuacji obecnie się znajduje. 26 września dotychczasowa koncesja TVN24 straci ważność, tymczasem nowa wciąż nie została wydana. Zarządzający stacją jakiś czas temu otrzymali co prawda koncesję holenderską, wciąż czekają jednak na polską.

Diana Rudnik na zakończenie niedzielnego wydania "Faktów" zwróciła uwagę na to, że do wygaśnięcia koncesji został zaledwie tydzień. Tuż po jej wypowiedzi na ekranie można było zobaczyć czarną planszę i napis: "Do końca koncesji TVN24 7 dni".

Koncesja dla TVN24. Posiedzenie KRRiT

W czwartek po raz kolejny Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie podjęła decyzji w sprawie koncesji dla TVN24. Przypomnijmy, że wniosek o jej przedłużenie został wniesiony w lutym 2020 roku. W ciągu ponad półtora roku Radzie nie udało się wydać decyzji, ostatnie posiedzenie również nie przyniosło żadnych rezultatów.

Podczas czwartkowego posiedzenia dyskusja miała być ożywiona, jednak do samego głosowania nie doszło. Jak przekazała rzeczniczka rady Teresa Brykczyńska, przewodniczący zdecydował o przerwie w posiedzeniu. Potrwa ona do wtorku 21 września.

Według KRRiT problem z przedłużeniem koncesji ma związek z "sytuacją właścicielską" grupy TVN. W 2015 roku rada wyraziła zgodę na to, by amerykański kapitał wszedł do TVN, ale teraz ma w tej kwestii wątpliwości.

Dodatkowo, w 2021 roku do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Zgodnie z nowymi przepisami koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych mógłby uzyskać jedynie podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby spoza tego obszaru. Obecnie właścicielem TVN24 jest amerykańska grupa Discovery.

W zeszłym tygodniu nowelizacja została odrzucona przez Senat. Teraz projekt wrócił do Sejmu, gdzie zostaną wprowadzone poprawki. Zawetować go może jeszcze prezydent Andrzej Duda.