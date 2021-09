Pomorskie. Bus zderzył się z autokarem wiozącym dzieci, są ranni. Winny pijany kierowca

W województwie pomorskim doszło do wypadku, w którym bus zderzył się z autokarem przewożącym dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Kilka osób zostało rannych. Kierowca busa miał we krwi 1,5 promila.

