Pogoda na dziś - poniedziałek 20 września. Zachmurzenie w całym kraju. W górach może spaść śnieg

Pierwszy dzień nowego tygodnia nie napawa optymizmem. Termometry będą wskazywać już jesienne temperatury. Jak podaje IMGW, suche powietrze pochodzenia arktycznego będzie stopniowo napływać z północnego wschodu. Z kolei na wschodzie powietrze w strefie frontu będzie wilgotne, polarne morskie.

Pogoda w poniedziałek 20 września. Najwyższa temperatury wyniesie 15 stopni

Najwyższą temperaturę, czyli 15 stopni wskażą termometry w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. O jeden stopień mniej, czyli 14 stopni, wskażą termometry w województwie wielkopolskim. 13 stopni należy spodziewać się w województwach: lubuskim i dolnośląskim. Z kolei w województwach łódzkim i śląskim synoptycy zapowiadają 12 stopni. 11 stopni prognozowanych jest w Krakowie i Kielcach. Natomiast do maksymalnie 10 stopni w ciągu dnia będzie w Rzeszowie i Warszawie. Najchłodniej tego dnia będzie w województwie lubelskim - tam termometry wskażą zaledwie 9 stopni.

Pogoda Fot. Gazeta.pl

Pogoda. W całym kraju pochmurno, ale bez deszczu

Synoptycy prognozują, że w poniedziałek 20 września w całym kraju będzie pochmurno. Będzie to jednak przejściowe zachmurzenie, więc możliwe, że w ciągu dnia zaświeci słońce. Nie należy jednak obawiać się deszczu. Tylko w najwyższych partiach gór mogą się one pojawić i będą to opady deszczu ze śniegiem. Lokalnie może też spaść sam śnieg.

Synoptycy prognozują, że wiatr będzie słaby i umiarkowany. Nad morzem, na północnym wschodzie kraju oraz w górach bardziej porywisty i z kierunków północnych. Będzie też słabł, a nawet zanikał pod koniec dnia.

