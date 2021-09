Jędraszewski o naciskach UE ws. uchwał anty-LGBT: Obiecują pieniądze, abyśmy odeszli od bożego prawa

Abp Marek Jędraszewski swoją homilię poświęcił nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. - Nie możemy sobie pozwolić na wydarcie poczucia naszej osobowej godności jako człowieka. Tak samo, jak nie możemy zgodzić się na to, by próbowano wprowadzić do nas postawy, na którą wielokrotnie się skarżył Jan Paweł II – życia tak, jakby Pana Boga nie było, życia zatroskanego tylko o to, żeby mieć jak najwięcej (...) – powiedział abp Jędraszewski podczas kazania.

Hierarcha nawiązał do decyzji Komisji Europejskiej, która wezwała władze pięciu polskich województw do podjęcia "działań naprawczych" w kwestii uchwał anty-LGBT. Ich obowiązywanie może wpłynąć na nieprzyznanie polskim regionom środków unijnych. List z Brukseli trafił do marszałka woj. lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Jędraszewski: nie możemy zgodzić się na to, że chcą deprawować nasze dzieci

Jakie perfidne sposoby nacisku próbuje się stosować obiecując pieniądze za to, abyśmy odeszli od bożego prawa i przyjęli to w imię tzw. tolerancji, co uwłaszcza naprawdę godności człowieka

– powiedział metropolita.

- Nie możemy zgodzić się na to, że chcą deprawować nasze dzieci i młodzież począwszy już od przedszkoli, wprowadzając tego rodzaju nauczanie, które pozbawia je – dzieci już, małe – tak wzruszających starszych ludzi czystości, niewinności, naturalnej dobroci – dodał.

Komisja naciska na Polskę. Lubelskie "ugina się pod presją centrali"

Naciski KE zaczynają przynosić skutek. Z ustaleń RMF FM wynika, że małopolscy radni zmienią uchwałę anty-LGBT. Przygotowanych jest kilka nowych wersji deklaracji. Osią zmian ma być wykreślenie z tekstu skrótu 'LGBT". Podobne zmiany w uchwale planują wprowadzić województwo lubelskie. Marszałek Jarosław Stawiarski, choć dopiero co bronił deklaracji i zapewniał, że "z tego pisma [od KE - red.] w żaden sposób nie wynika, że środki europejskie są zagrożone", miał "ugiąć się pod presją partyjnej centrali".

W środę 15 września wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda w piśmie skierowanym do samorządów zaapelował o "analizę i weryfikację" tzw. uchwał anty-LGBT. Jak wskazał, ich obowiązywanie może wpłynąć na nieprzyznanie polskim regionom środków unijnych.