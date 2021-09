Dolnośląskie. Maszyna rolnicza wciągnęła nastolatka. Lądował śmigłowiec LPR

Zobacz wideo Krasnystaw. Ciągnik jeździł bez kierowcy

W sobotę 18 września pod Oleśnicą (województwo dolnośląskie) doszło do niezwykle niebezpiecznego zdarzenia. Podczas prac rolniczych jedna z maszyn wciągnęła nastolatka. Na szczęście sprawa zakończyła się pomyślnie.

Powiat oleśnicki. Maszyna rolnicza wciągnęła chłopca podczas przydomowych prac

Jak podaje portal olesnica998.pl, do zdarzenia doszło w godzinach porannych w podoleśnickiej miejscowości Jenkowice. Przed godziną 10:00 Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania KP PSP w Oleśnicy otrzymał zgłoszenie, że młody mężczyzna został wciągnięty przez maszynę rolniczą.

Na miejsce skierowano dwa zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Oleśnicy, dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Dobroszyc oraz, w związku z brakiem dostępnych karetek, jeden śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Interwencja dolnośląskich służb. 15-latka udało się wydostać z maszyny

Na miejscu służby ustaliły, że około 15-letni chłopiec został wciągnięty przez maszynę sortującą podczas prac w przydomowym gospodarstwie - czytamy na stronie. Nastolatka udało się szybko uwolnić, a następnie przetransportować śmigłowcem LPR do wrocławskiego szpitala im. T. Marciniaka przy ul. Fieldorfa. Na szczęście chłopiec nie odniósł poważniejszych obrażeń - doznał jedynie stłuczenia nóg, a także rozcięcia skóry głowy.

W 2020 roku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono 10 974 wypadki, co jest liczbą o 19,6 proc. mniejszą niż w 2019 roku. Najczęstszą przyczyną wypadków w gospodarstwach rolnych są upadki osób - aż 47,2 proc. wszystkich wypłaconych odszkodowań dotyczyło właśnie tych zdarzeń. Pozostałe wypadki na roli to: przygniecenia, pogryzienia przez zwierzęta czy uderzenia przez maszyny rolnicze. W 2020 roku z powodu wypadków rolniczych zginęło 35 osób.