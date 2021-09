Dr Jerzy Targalski nie żyje. Historyk i publicysta miał 69 lat

O śmierci dr Jerzego Targalskiego poinformowała w niedzielę rano dziennikarka i członkini zarządu Polska Press Dorota Kania.

Dr Jerzy Targalski nie żyje

Jerzy Targalski urodził się 28 lipca 1952 roku w Łodzi. W latach 1974-1979 należał do PZPR, potem był działaczem opozycyjnym. Był znany jako publicysta i stały komentator Polskiego Radia 24. Wcześniej w 2006 roku został wybrany do Zarządu Polskiego Radia SA, był wiceprezesem Polskiego Radia. W 2009 roku odwołano go ze stanowiska. W 2020 roku został oznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Współpracował m.in. z "Gazetą Polską" i Telewizją Republika.

Historyka w mediach społecznościowych pożegnał m.in. Sławomir Cenckiewicz. "Uwielbiałem go, ale przede wszystkim tyle mu zawdzięczam! Pierwszy człowiek, który powiedział mi o Truście, Golicynie i piętrowych operacjach dezinformacyjnych Sowietów! Nauczyciel! Wyjątkowy. Jedyny taki. Żegnaj!" - napisał.

"Odszedł porządny, uczciwy i mądry Człowiek. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. Odpoczywaj w pokoju, Panie Jerzy" - pisze z kolei Samuel Pereira, szef portalu tvp.info.

Przed paroma dniami Tomasz Sakiewicz i Dorota Kania informowali, że Jerzy Targalski w ciężkim stanie trafił do szpitala.