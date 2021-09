Niedziele handlowe 2021. Czy 19 września sklepy będą otwarte? Gdzie zrobimy zakupy?

Zgodnie z harmonogramem niedziel handlowych, 19 września wypada niedziela niehandlowa. Nie wszystkie sklepy obowiązuje jednak zakaz handlu. W ostatni dzień tygodnia otwarte mogą być także większe sieci - o ile pełnią one funkcję placówki pocztowej.

Niedziele handlowe w 2021 roku. Kiedy wypadają?

19 września nie zrobimy zakupów w centrach handlowych. Na następną handlową niedzielę trzeba poczekać do grudnia. Wtedy wypadają dwie ostatnie w 2021 roku niedziele bez zakazu handlu - będzie to 12 i 19 grudnia.

W ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni wymienionych jest kilka wyjątków, które pozwalają na działalność handlową niektórych placówek także w niedziele. Otwarte mogą być:

sklepy o statusie placówki pocztowej;

małe sklepiki, w których za ladą stoi właściciel lub jego rodzina;

sklepy na stacjach paliw;

apteki;

sklepy z pamiątkami;

kioski i sklepy z prasą;

sklepy na dworcach kolejowych i lotniczych.

Jednak duże sieci sklepów coraz częściej otwierają część swoich placówek w niedziele niehandlowe. Dzieje się tak dlatego, że stają się one także placówkami pocztowymi. Umowę na takie usługi podpisały między innymi takie marki jak Biedronka, Lidl, Carrefour, Kaufland, Dino czy Żabka.

Pod koniec lipca posłowie PiS pod złożyli w Sejmie projekt zmiany przepisów, które mają uniemożliwić większym sklepom przekształcanie się w placówki pocztowe po to, by uniknąć zakazu handlu w niedziele. Zgodnie z poprawkami, zwolnione z zakazu handlu byłyby tylko te sklepy, w których usługi pocztowe stanowią większość dochodu.

16 września posłowie sejmowej komisji zgłosili poprawki do projektu ustawy. Przyjęli m.in. poprawkę wydłużającą vacatio legis z 14 dni do trzech miesięcy oraz doprecyzowali, jakie osoby mogą pracować w sklepach w niedziele (są to rodziny właścicieli - małżonkowie, dzieci, rodzice, wnuki, rodzeństwo).

