"Białe miasteczko" na dobę zawiesza działalność. "Czas ciszy, zadumy i żałoby"

W sobotę rano doszło do tragicznego zdarzenia na terenie "białego miasteczka" rozłożonego naprzeciwko Kancelarii Premiera. W czasie, gdy trwała konferencja prasowa protestujących medyków, w oddali był słyszany dźwięk wystrzału. Okazało się, że starszy mężczyzna dokonał samookaleczenia. Udzielono mu natychmiastowej pomocy i z obrażeniami twarzy przetransportowano do szpitala, gdzie zmarł. Nie był związany z protestem środowisk medycznych. Według nieoficjalnych informacji RMF FM zmarły mężczyzna to emerytowany wojskowy. Znaleziono przy nim dwie sztuki broni i list pożegnalny. Mężczyzna miał w nim napisać, że to protest przeciwko strajkowi medyków, który jego zdaniem jest polityczny.

Protestujący medycy: Ogłaszamy czas ciszy, zadumy i żałoby

W miasteczko ogłoszono żałobę do niedzieli wieczorem. - W miasteczku dziś wydarzyła się tragedia, która poruszyła nas wszystkich - uczestników. Tragedia, która poruszyła także wiele osób spoza miasteczka. W związku z tym podjęliśmy decyzję o tym, że do jutra, do wieczora, zawieszamy działalność "białego miasteczka" w tej formie, którą prowadziliśmy do tej pory, a w miasteczku ogłaszamy czas ciszy, zadumy i żałoby - powiedział dziennikarzom wieczorem Piotr Pisula z Porozumienia Rezydentów.

Białe Miasteczko 2.0 przed Kancelarią Premiera

11 września pracownicy ochrony zdrowia otworzyli "białe miasteczko 2.0" przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Medycy domagają się rozmów z premierem. Sformułowali osiem głównych postulatów. Walczą m.in. o podwyżki i poprawę warunków pracy. Każdego dnia protestu na terenie miasteczka odbywają się konferencje prasowe, a pozostałą część dnia wypełniają warsztaty i panele edukacyjne o problemach dotyczących jednej z dziedzin ochrony zdrowia.