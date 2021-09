Pogoda długoterminowa do końca września. Są dobre wieści - jeszcze będzie ciepło

Zobacz wideo Relacja z wyprawy Gazeta.pl na Spitsbergen

Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, od piątku 17 września nastąpiło w Polsce odczuwalne ochłodzenie, któremu w większości kraju towarzyszą także opady deszczu. Jak długo utrzyma się taka pogoda? Kiedy możemy liczyć na ocieplenie?

Prognoza pogody. Najbliższe dni będą naprawdę chłodne

Prognozy wskazują, że podczas najbliższych dni temperatura w Polsce nie ulegnie większym zmianom. Już od niedzieli 19 września możemy jednak liczyć na osłabienie opadów, w dodatku aura zacznie być o wiele bardziej słoneczna, co z kolei może się delikatnie przekładać na odczucie ciepła. Zdaje się jednak, że na nieco wyższe wartości na termometrach będziemy musieli poczekać co najmniej do przyszłego piątku (24 września).

Jak podają synoptycy z portalu fanipogody.pl, kulminacyjny moment ochłodzenia przypadnie na przełom drugiej i trzeciej dekady września - to właśnie wtedy temperatura "okresami będzie niższa o nawet cztery-sześć stopni Celsjusza od normy wieloletniej, a mając na uwadze ubiegłe okresy referencyjne, będzie nawet od ośmiu do 12 stopni". Synoptycy zapowiadają także, że na początku przyszłego tygodnia wartości mogą spaść do jednocyfrowych, natomiast wieczorami i nocą na wschodzie kraju nawet poniżej zera.

Kiedy ocieplenie? Wiele wskazuje, że we wrześniu się jeszcze ociepli

Jak możemy przeczytać na portalu, aktualizacja modelu ECMWF wskazuje, że między 23 a 25 września należy spodziewać się "znacznego ocieplenia". Aktualne prognozy prezentują, że temperatura nie przekroczy 20 stopni, a w znacznej mierze będzie oscylować wokół 16-18 stopni w ciągu dnia.

Na portalu dobrapogoda24.pl możemy natomiast przeczytać, że najnowsze "wiarygodne modele pogodowe" wskazują, że temperatura w październiku plasować będzie się w normie lub nieco powyżej. "Pojawią się więc ponownie przymrozki, ale będą również dni bardziej pogodne i ciepłe w okolicach 20 stopni, a może i powyżej, aczkolwiek nie będą to długie okresy" - czytamy. Najwyższe wartości miałyby zostać zanotowane w pierwszej połowie miesiąca.