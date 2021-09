Pogoda. Ostrzeżenia IMGW w pięciu regionach. Na południu nawet do 50 mm opadów

"Dziś znowu prognozowane są intensywne opady deszczu. Wydano związane z nimi ostrzeżenia meteorologiczne. Dużo chmur i deszczu również w całym kraju" - taki wpis pojawił się w mediach społecznościowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sobotę 18 września rano.

Alerty IMGW. W których regionach wydano ostrzeżenia?

Synoptycy IMGW wydali alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu, które obowiązują w województwach:

podlaskim (od rana do godziny 6 w niedzielę),

(od rana do godziny 6 w niedzielę), lubelskim (ważne w południowych powiatach od 10 w sobotę do północy),

(ważne w południowych powiatach od 10 w sobotę do północy), podkarpackim (bez południowych powiatów; od 12 w sobotę do północy),

(bez południowych powiatów; od 12 w sobotę do północy), świętokrzyskim (bez zachodnich powiatów; od godziny 12 w sobotę do północy),

(bez zachodnich powiatów; od godziny 12 w sobotę do północy), małopolskim - tylko dla powiatu dąbrowskiego (od 12 w sobotę do północy).

Na obszarze tym spodziewane są opady o natężeniu umiarkowanym, a lokalnie też silnym. Na terenach objętych ostrzeżeniami spadnie od 30 do nawet 50 mm deszczu.

Jak czytamy na portalu fanipogody.pl, w weekend w Polsce zapowiadane jest też spore ochłodzenie. Spadek temperatury powoduje niż baryczny, który utworzył się niedaleko wschodniej granicy Polski. Na tym obszarze termometry mogą wskazywać nawet poniżej 10 stopni w ciągu dnia. Na zachodzie będzie niewiele cieplej.

Po chłodnym dniu czeka nas także jeszcze zimniejsza noc, a temperatura może spaść znacznie poniżej pięciu stopni. Wiatr będzie wiał w porywach do 50 kilometrów na godzinę, ale do wieczora zacznie słabnąć, a nawet zanikać. W trakcie burz, które mogą pojawić się w województwie podkarpackim, prognozowane są nagłe i silne opady deszczu oraz wiatr do 70 km/h.

Pogoda na weekend 18-19 września. Na wschodzie zaledwie 8 stopni

"Na przeważającym obszarze kraju niżowa pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka. W Polsce północno-zachodniej przeważnie niekorzystna biotropia pogody w godzinach popołudniowych osłabnie do obojętnej" - pisze IMGW.

