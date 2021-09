Próba porwania 5-latki z placu zabaw. Niedoszły porywacz jest już na wolności

Do zdarzenia doszło w czwartek. 20-letni mężczyzna próbował wyprowadzić dziewczynkę z ogrodzonego placu zabaw, na którym była razem ze swoim ojcem.

Ojciec dziewczynki, który opiekował się także swoim siedmioletnim synem, kiedy zorientował się, że dzieje się coś niepokojącego, przestraszył tego mężczyznę, wtedy sprawca uciekł z placu zabaw

- powiedziała PAP podkomisarz Agnieszka Żyłka z katowickiej policji.

Policjanci szybko dotarli na miejsce i zatrzymali podejrzanego niedługo po otrzymaniu zgłoszenia. Przyczynił się do tego dokładny rysopis sprawcy przekazany przez ojca dziewczynki.

20-latek został osadzony w policyjnym areszcie i usłyszał zarzuty. Za usiłowanie uprowadzenia osoby małoletniej grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa Katowice Zachód wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd jednak go nie uwzględnił.

Sąd zdecydował, że podejrzany trafi pod dozór policji – przekazała podkomisarz Żyłka. - Musi pięć dni w tygodniu zgłaszać się na komisariat. Ma też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 200 metrów oraz zakaz zbliżania się do jakichkolwiek skupisk dzieci – dodała.