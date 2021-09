Niedzielski rozmawiał o postulatach protestujących bez protestujących. "Ściema"

Zobacz wideo Czy rząd ma pomysł na ochronę zdrowia? Maksymowicz: ja myślę, że chcą przeczekać

W czwartek odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia. Brali w nim udział przedstawiciele resortu zdrowia, NFZ-tu, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, NSZZ "Solidarność", OPZZ oraz Pracodawcy RP i Polska Federacja Szpitali.

Minister zdrowia rozmawiał m.in. z Marią Ochman, przewodniczącą NSZZ "Solidarność". - Po czterokrotnym odrzuceniu różnych form zaproszeń do rozmowy przez protest medyków dziękuję przewodniczącej Marii Ochman i członkom Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, że mogliśmy się dziś spotkać - powiedział Adam Niedzielski.

- Posiedzenie było bardzo konkretnym i rzeczowym spotkaniem. Chcemy wypracować porozumienie na bazie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Chcemy również wyodrębnić zawód ratownika medycznego. Jesteśmy przekonani, że są to rozwiązania korzystne, ale przede wszystkim realne. Ta realność postulatów jest bardzo ważna i nie może być w całej tej dyskusji pomijania - mówił polityk.

Protestujących medyków na spotkaniu nie było

NSZZ "Solidarność" nie uczestniczy w strajku medyków. Jak wyjaśniła w rozmowie z Polsat News Maria Ochman, dzieje się tak, ponieważ organizacja "stawia na dialog z ministrem zdrowia". - Jeżeli jesteśmy w stanie przekonać ministra, nawet niech to chwilę trwa (...), to warto rozmawiać - powiedziała.

W spotkaniu więc nie uczestniczyli przedstawiciele protestujących medyków. "Minister zdrowia zorganizował dzisiaj posiedzenie komisji trójstronnej. Ogłosił sukces i jest zadowolony z rozmów. Protestujących na spotkaniu nie było. Z kim on rozmawiał?" - czytamy na profilu "Wspieramy Białe Miasteczko". Również Porozumienie Chirurgów SKALPEL podkreśla, że Niedzielski nie rozmawiał z protestującymi. "Pani Maria Ochman w żaden sposób nie została upoważniona przez protest medyków do jakichkolwiek negocjacji w imieniu protestujących. Po co ta cyniczna i populistyczna ściema, panie ministrze? Kogo pan oszukuje? Pacjentów?" - piszą medycy.

Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia. Czekamy na odpowiedź.

