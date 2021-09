Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że weekend 18-19 września będzie deszczowy i dość chłodny. Nie oznacza to jednak, że na dobre żegnamy się ze słoneczną pogodą. Synoptyk z IMGW-PIB Mateusz Barczy, który był gościem Wirtualnej Polski, powiedział, że "nie możemy mówić, że wszystko się już zakończyło".

- Rzeczywiście prognozy, zwłaszcza na najbliższy weekend, nie rzucają na kolana i nie są jakieś bardzo obiecujące. Niestety przełom z piątku na sobotę, ale także niedziela to będą dni, które zwłaszcza na wschodzie Polski nie zaliczą się do tych udanych jeśli chodzi o pogodę, choć może zacięci grzybiarze docenią tę sytuację - mówił synoptyk.

Barczy zaznaczył, że w najbliższych dniach możemy spodziewać się odczuwalnego spadku temperatury, ale w poniedziałek pogoda się "odbije" i wróci aura wyżowa. Zanim to jednak nastąpi, wartości na termometrach będą dość niskie. W sobotę odnotujemy maksymalnie od 8 stopni w Suwałkach do 18 stopni w Szczecinie, z kolei w niedzielę od 8 stopni w Rzeszowie do 18 stopni w Szczecinie. Przez cały weekend można spodziewać się intensywnych opadów deszczu, a lokalnie także burz. Najwilgotniej będzie w województwach położonych na wschodzie.

Jak pogoda w najbliższych dniach wpłynie na występowanie grzybów w polskich lasach? O tym pisze synoptyk grzybowy portalu grzyby.pl.

"Ostatnie kilka dni i nadchodzące kilka z weekendem to kontynuacja tegorocznego późnoletniego wysypu grzybów na terenie prawie całego kraju. [...] Wysyp nie jest szczególnie intensywny tego roku, ale przyzwoity lub więcej niż przyzwoity. I to mimo dość suchej pogody. Rosa, "opad poziomy", i to co jest już w glebie, robi swoje. Po przeczytaniu doniesień warto się w najbliższych dniach wybrać do lasu. Jest niemal pewne, że będzie przynajmniej dostatecznie, a często dobrze. Pogoda do końca września ma być dość stabilna, umiarkowanie opadowa, w ostatniej dekadzie z przymrozkami (zwłaszcza na wschodzi i pogórzu) ale prawdopodobnie niezagrażającymi grzybom" - czytamy w prognozie z 15 września.

