Andrzej Duda o braku spotkania z Angelą Merkel: Nie mam żalu, mogę wyrazić tylko zdumienie

W sobotę 11 września w Warszawie odbyła się pożegnalna wizyta Angeli Merkel. To jej ostatni wyjazd przed przejściem na polityczną emeryturę po 16 latach sprawowania urzędu. W Polsce Merkel miała się spotkać z premierem Mateuszem Morawieckim oraz prezydentem Andrzejem Dudą. Ostatecznie z kanclerz spotkał się tylko premier, ponieważ prezydent miał w planach wizytę w Dąbrowie Górniczej, gdzie wziął udział w obchodach 41. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego i powstania Niezależnego Samorządu Związku Zawodowego "Solidarność".

- Nie mam żalu, mogę wyrazić tylko zdumienie, że w ten sposób tę sprawę załatwiano. Faktycznie było tak, że zostaliśmy o terminie spotkania z Angelą Merkel poinformowani poprzez media. Bardzo mi przykro, ale tego dnia miałem dużo wcześniej zaplanowany udział w ważnych uroczystościach - mówił w wywiadzie dla polskatimes.pl.

Prezydent podkreślił, że nie chciał zawieść czekających na niego gości w Dąbrowie Górniczej. - Nigdy tam jeszcze nie było głowy państwa i w związku z tym i dla Solidarności, i dla bohaterów tamtych dni, było to bardzo ważne, żeby ta uroczystość została należycie podkreślona. Godziny były ustalone, przede wszystkim kombatanci tamtych dni, starsi ludzie już byli zawiadomieni, że ja tam będę. Gdybym się chciał spotkać w Warszawie z panią kanclerz Merkel, musiałbym zrezygnować z udziału w dużej części tych uroczystości - powiedział.

Duda o Bidenie: wymieniliśmy pozytywne opinie na temat współpracy

Prezydent mówił o stosunkach polsko-amerykańskich i kontaktach z gospodarzami Białego Domu - obecnymi i byłymi. - Miałem wyjątkową sytuację, jeżeli chodzi o współpracę z prezydentem Donaldem Trumpem, bo my po prostu dobrze się poznaliśmy. Rozumieliśmy się, w takim znaczeniu, że ja dokładnie wiedziałem, jakie są oczekiwania prezydenta Trumpa, bo on bardzo wyraźnie artykułował to, co Ameryka może nam zaoferować.

Mówił też o kontaktach z prezydentem Joe Bidenem. - Widziałem się na ostatnim szczycie NATO w Brukseli z prezydentem Bidenem, wymieniliśmy pozytywne opinie na temat współpracy polsko-amerykańskiej, a także rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa Polski. Współpraca w najważniejszych dla nas obszarach jest kontynuowana - podkreślił. Prezydent zapytany, czy zaprosił Joe Bidena do Polski odparł. - Oczywiście, zaproszenie jest cały czas otwarte i aktualne. Pan prezydent Joe Biden jest w Polsce jak najbardziej mile widziany, a powiem więcej - jest oczekiwany - mówił.

Duda: jestem zwolennikiem repolonizacji mediów, ale następującej poprzez rynek

Tematem wywiadu był również sprawy krajowe, między innymi nowelizacja ustawy medialnej Prezydent podkreślił, że - decydując o losach ustawy - będzie brał też pod uwagę to, jak będą nas postrzegali inwestorzy zagraniczni. Prezydent mówi, że wielu inwestorów z różnych krajów jest zainteresowanych "ogromnymi inwestycjami w Polsce" Rozważa je - według prezydenta - "wielka amerykańska firma" i "ogromna koreańska firma". - Niech tylko te dwa przykłady pokażą, że naprawdę to są tysiące potencjalnych miejsc pracy. To są też znaczące przychody dla polskiego budżetu, choćby z podatków. To są poważne kwestie i my zagranicznych inwestorów absolutnie zniechęcać nie możemy" - mówi w wywiadzie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreśla równocześnie, że jest zwolennikiem repolonizacji mediów, ale następującej poprzez rynek. - Media się kupuje, normalnie na wolnym rynku, według rynkowych zasad. Jeśli polskie podmioty będzie na to stać, a są takie, które na to stać, to ja zachęcam do tego. Proszę kupować. Dokonujmy repolonizacji mediów, ale na zasadach rynkowych - mówi Andrzej Duda. Prezydent dodał, że w sprawie ustawy medialnej należy kierować się zasadami "legalności, praworządności i zdrowego rozsądku"