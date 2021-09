W czwartek 16 września Andrzej Duda odwiedził teren drążenia tunelu w Świnoujściu, nad którym prace powoli zmierzają ku końcowi. - To jest bardzo ważny dla nas wszystkich moment. Cieszymy się ogromnie. Oczywiście tutaj prace będą jeszcze trwały. Ten tunel na razie jest tunelem surowym, to są jeszcze długie prace. Prawdopodobnie otwarcia doczekamy się dopiero za rok, ale proszę państwa, już dosłownie za kilkadziesiąt godzin tunel będzie przewiercony - mówił prezydent.

REKLAMA

Zobacz wideo Morawiecki: To potężne wiertło będzie kruszyć nie tylko warstwy ziemi

Świnoujście. Wpadka Andrzeja Dudy - dziękuje miastu że nie "zrzuca" kosztów na Skarb Państwa, który nie dał ani złotówki

- To jest także kwestia symboliczna, że tu będzie to połączenie z resztą naszego kraju. Dla mieszkańców tej części Polski to ma bardzo duże znaczenie, tak symboliczne, jak polityczne i strategiczne. Cieszę się, że ta inwestycja jest wreszcie po dziesięcioleciach zrealizowana. Cieszę się, że obietnice są dotrzymywane - powiedział dalej Andrzej Duda.

Następnie prezydent podkreślił, że drążenie tunelu jest "wspólną inwestycją" i pochwalił władze miasta za to, że partycypują w kosztach budowy. - To jest ogromna kwota, miliard złotych, ale to inwestycja niezbędna. Niezbędna dla Rzeczpospolitej, dla jej mieszkańców. Dziękuję, że władze też się na nią zdecydowały i odważnie partycypują w kosztach, nie zrzucając tego tylko na Skarb Państwa - kontynuował polityk.

Tunel w Świnoujściu niepokoi niemieckie kurorty. Boją się odpływu turystów

Andrzej Duda wprowadził słuchaczy w błąd, ponieważ rząd nie przeznaczył na budowę tunelu ani złotówki. Projekt połączenia dwóch części Świnoujścia finansowany jest bowiem w 85 proc. z pieniędzy Unii Europejskiej. Jest to aż 776 mln złotych. Pozostałe 15 proc. pochodzi z budżetu miasta. Informację tę próbowała sprostować wiceprezydentka miasta Barbara Michalska, która powiedziała jednak "że wsparcie obecnego rządu w zakresie pozyskania środków unijnych było ogromne".

Umowa z Unią Europejską została zatwierdzona w 2014 roku. Podpisał ją prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem. W marcu 2021 roku Komisja Europejska przypominała o tym politykom Prawa i Sprawiedliwości, którzy informowali o rozpoczęciu drążenia tunelu, nie informując, że jest to możliwe dzięki inicjatywie UE. Więcej na ten temat w artykule poniżej.

Rząd na placu budowy tunelu w Świnoujściu: Unia: Daliśmy 85 proc.

Według władz Świnoujścia, tunel będzie najdłuższą przeprawą podwodną w Polsce. Z odcinkami tunelu wykonanego metodami stropowymi całość będzie miała długość 1780 metrów.