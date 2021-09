Policja dementuje informację o próbie porwania kobiety w Poznaniu. "Rodzinne nieporozumienie"

Czytelnik portalu epoznan.pl zaalarmował, że w środę w Poznaniu miało dojść do próby porwania. Według jego relacji dwóch mężczyzn miało "wlec" bezwładną kobietę po ulicy. Policja dementuje: Do próby porwania nie doszło. - To było rodzinne nieporozumienie - wyjaśniają funkcjonariusze.

