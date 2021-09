Do scen jak z filmu doszło w okolicach Ronda Bankowego w Ostrowie Wielkopolskim. 74-letni przedsiębiorca z wypłacił z banku kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po wyjściu z lokalu starszy mężczyzna został okradziony: gdy tylko wrzucił plecak z pieniędzmi na tylne siedzenie swojego samochodu, ktoś otworzył drzwi do auta. Złodziej zabrał należącą do 74-latka saszetkę i pobiegł do stojącej nieopodal skody. Za jej kierownicą czekał już jego znajomy. Mężczyźni natychmiast ruszyli do ucieczki.

O sprawie poinformował w czwartek 16 września TVN 24, który udostępnił nagrania z kamer monitoringu. Zarejestrowano na nich, jak okradziony przedsiębiorca rzuca się na maskę skody i, nie dając za wygraną, uderza pięścią w przednią szybę auta. 74-latek usiłuje przeszkodzić złodziejom w ucieczce, jednak gdy kierowca hamuje, przedsiębiorca zsuwa się z maski samochodu. Sprawcy wykorzystują ten moment i szybko oddalają się z miejsca zdarzenia. Choć całe zajście wyglądało groźnie, to starszemu panu nic się nie stało.

Złodzieje liczyli na wielkie pieniądze - i się przeliczyli. W skradzionej saszetce były tylko drobne

"Geniusze napadu", jak nazwał sprawców Ostrow24.tv, musieli być bardzo zaskoczeni po otwarciu skradzionej saszetki, w której 74-latek trzymał tylko swoje dokumenty i pieniądze w niewielkiej kwocie. Cała wypłacona tego dnia gotówka pozostała bezpieczna w plecaku na tyle jego samochodu. Jak podała strona, w kradzieży miało uczestniczyć trzech mężczyzn - najprawdopodobniej narodowości romskiej. Przekazano, że numer rejestracyjny ich samochodu zaczynał się od TOS [Ostrowiec Świętokrzyski - red.].

Okoliczności kradzieży wyjaśnia policja z Ostrowa Wielkopolskiego, która przesłuchuje świadków zdarzenia. Mundurowi proszą o pomoc i kontakt z komendą wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje w sprawie. Wciąż nie wiadomo, czy zdarzenie zostanie sklasyfikowane jako kradzież, czy jako rozbój.

