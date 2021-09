Pogoda. Alerty IMGW dla dwóch województw, "polarna masa" nad Polską. Intensywne opady i burze

Mapa zagrożeń pogodowych została opublikowana na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wynika z niej, że w czwartek 16 września będą obowiązywać alerty meteorologiczne I stopnia. Pogody stanowiącej zagrożenie można się spodziewać na terenie dwóch województw - w całym województwie pomorskim oraz w części województwa kujawsko-pomorskiego (powiaty: sępoleński, tucholski, świecki, grudziądzki, chełmiński, bydgoski i nakielski).

"Prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Lokalnie możliwe burze. Prognozowana suma opadu miejscami od 30 mm do 40 mm" - czytamy w komunikacie IMGW. Synoptycy szacują, że prawdopodobieństwo wystąpienia takich warunków atmosferycznych wynosi 80 proc. Alerty pogodowe będą obowiązywać do godziny 23.

Pogoda. Polska pod wpływem chłodnego frontu atmosferycznego. Możliwe burze

Czwartek 16 września będzie dniem pochmurnym i deszczowym, a temperatura zacznie powoli spadać. Meteorolodzy IMGW tłumaczą, że ma to związek z niżem znad Bałtyku oraz chłodnym frontem atmosferycznym, który przesuwa się z zachodu na wschód.

"Napływać będzie polarna morska masa powietrza. Jutro (w czwartek 16 września - red.) rozwój burz możliwy będzie w strefie przemieszczającego się przez obszar kraju frontu chłodnego. Ze względu na prognozowane duże zachmurzenie ich rozwój będzie dość ograniczony. Stosunkowo największe szanse na ich rozwój pojawią się na południu kraju, gdzie modele prognozują więcej przejaśnień i rozpogodzeń. [...] Z uwagi na obecność wilgotnej masy powietrza burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do około 20-25 mm. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 60-70 km/h" - czytamy na Facebooku IMGW.

Jak informowaliśmy na Gazeta.pl, kolejne dni również przyniosą spore ochłodzenie. Temperatura obniży się o nawet 10 stopni względem obecnej. Pochmurna aura utrzyma się dłużej - co najmniej do połowy przyszłego tygodnia, a na powrót wakacyjnej temperatury zdaniem synoptyków nie ma już co liczyć.

