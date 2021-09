Spis powszechny 2021. Lubelski GUS zgłosił na policję osoby, które odmówiły udziału w spisie

Spis powszechny rozpoczął się 1 kwietnia 2021 roku i zakończy się 30 września bieżącego roku. Osoby, które nie wezmą w nim udziału, mogą spotkać konsekwencje.

Lublin. Osiem osób odmówiło wzięcia udziału w spisie

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie Krzysztof Markowski przekazał, że zgłoszonych zostało osiem wniosków o ukaranie osób, które odmówiły wzięcia udziału w spisie. - Osoby kategorycznie odmówiły. Stwierdziły, że one w spisie nie wezmą udziału. Odpowiednie notatki zostały sporządzone i sprawy zostały zgłoszone na policję - przekazał PAP Markowski, cytowany przez Polsat.

Za odmowę wzięcia udziału w spisie grozi kara grzywny w wysokości do pięciu tys. zł. Kara finansowa może zostać nałożona także w sytuacji, gdy w formularzu przekazano fałszywe dane statystyczne.

Spis Powszechny 2021. Jak się spisać?

Wszystkie osoby, które jeszcze się nie spisały, powinny zrobić to jak najszybciej. Obywatele z dostępem do internetu mogą zrobić to samodzielnie, wchodząc na stronę: nsp2021.spis.gov.pl, a następnie logując się przy użyciu:

numeru PESEL oraz indywidualnie zdefiniowanego hasła dostępu (aby zdefiniować hasło, należy podać nazwisko rodowe matki);

korzystając z Profilu Zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej;

wpisując adres e-mail oraz indywidualnie zdefiniowane hasło dostępu - metoda ta jest przeznaczona dla cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL.

Osoby bez dostępu do internetu miały czas do 31 sierpnia, aby zgłosić to służbom statystyki publicznej. "Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym, która nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tej osoby, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r." - czytamy w art. 15 ust. 5 ustawy o narodowym spisie powszechnym.

Spisać się można również w tradycyjny sposób. Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numer 22 279-99-99 można dzwonić do rachmistrza, który spisze nas przez telefon. Spisać nas może również rachmistrz, dzwoniąc do nas lub bezpośrednio przychodząc do domu.

Spis powszechny 2021 - na jakie pytania musimy odpowiedzieć?

Osoby biorące udział w spisie muszą odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań dotyczących indywidualnej sytuacji każdego respondenta. Pełną listę pytań można przejrzeć na oficjalnej stronie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

W spisie znajdą się m.in. następujące pytania: