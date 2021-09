Pogoda na dziś - czwartek 16 września. Deszcz i burze. Koniec z ładną pogodą

"Polska będzie w zasięgu niżu znad Bałtyku, a związany z nim chłodny front atmosferyczny będzie się stopniowo przemieszczał z zachodu na wschód kraju. Napływać będzie polarna morska masa powietrza" - czytamy na facebookowej stronie Burza-Alert-IMGW.

Temperatura. Najzimniej na północnym wschodzie

Prognozapogody na czwartek wygląda dość zróżnicowanie. Temperatura będzie się wahać od 18 stopni na północnym wschodzie do 26 stopni na południu kraju. Najchłodniej będzie w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku - to tam termometry pokażą 18 stopni i tylko tam temperatura spadnie poniżej 20 stopni. Nieco cieplej będzie na zachodzie - w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze i Bydgoszczy do 20 stopni, a we Wrocławiu i w Warszawie do 21 stopni. Na południu Polski temperatura będzie natomiast znacznie wyższa.

Temperatura na 16.09 Fot. Gazeta.pl

Mieszkańcy Łodzi mogą spodziewać się 22 stopni, a w Lublinie 23 stopni. W Katowicach będą około 24 stopnie, a w Krakowie i Kielcach termometry pokażą 25 stopni. Najcieplej tego dnia będzie w Rzeszowie - mieszkańcy tego miasta i okolic mogą się przygotować na temperaturę oscylującą w okolicach 26 stopni.

Opady. Deszczowo niemal w całej Polsce

Mimo wysokich temperatur, deszczu mogą spodziewać się mieszkańcy zarówno zachodnich, jak i południowych województw - tak wynika z prognozy pogody przygotowanej przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami wystąpią też burze. Synoptycy przewidują, że suma opadów wyniesie do 20 mm.

"Jutro rozwój burz możliwy będzie w strefie przemieszczającego się przez obszar kraju frontu chodnego. Ze względu na prognozowane duże zachmurzenie, ich rozwój będzie dość ograniczony. Stosunkowo największe szanse na ich rozwój pojawią się na południu kraju, gdzie modele prognozują więcej przejaśnień i rozpogodzeń" - napisano na facebookowej stronie Burza-Alert-IMGW.

Zachmurzenie tego dnia będzie duże, choć po południu na zachodzie kraju pojawią się nieco większe przejaśnienia, a na Podkarpaciu chwilami nawet rozpogodzenia. Wiatr na południowym wschodzie będzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany. W czasie burz jednak porywy osiągnąć prędkość do 65 km/h.