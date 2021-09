Lubelskie. Tragiczny wypadek w Krężnicy Jarej. Zginął 10-letni chłopiec

We wtorek wieczorem w miejscowości Krężnica Jara (woj. lubelskie) doszło do tragicznego wypadku. Dziecko zostało potrącone przez samochód osobowy. Chłopiec prawdopodobnie przebiegał przez jezdnię poza przejściem dla pieszych. Policja ustala, co dokładnie wydarzyło się na miejscu.

3 Fot. Łukasz Antczak / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl