Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że do Polski dotrze od trzech do pięciu milionów szczepionek przeciwko grypie. Zgodnie z zapewnieniami ministerstwa, mają one pojawić się w kraju jeszcze przed szczytem zachorowań na grypę. Farmaceuci wskazują z kolei, że w tym momencie jest już ogromne zainteresowanie, a apteki już teraz wprowadzają listy zapisów.

