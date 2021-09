Według RMF FM autobus PKS, który jechał do Gubina, czołowo zderzył się z busem obsługującym transport medyczny. W tym pierwszym pojeździe znajdowały się 52 osoby. W wyniku zderzenia autobus zjechał do rowu i przewrócił się na bok.

Nie żyje jedna osoba, ponad 50 rannych

Poszkodowanych jest ponad 50 osób, najciężej ranny jest kierowca autobusu PKS, nie żyje kierowca busa - przekazał st. kpt. Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej. 23 osoby zostały przetransportowane do szpitali, jedna z nich trafiła do Poznania. Reszcie poszkodowanych udzielana jest pomoc na miejscu.

- Oprócz kierowcy autobusu, który jest w najcięższym stanie i był nieprzytomny, wszystkie inne osoby, które trafiły do szpitali są przytomne. Ich stan nie zagraża życiu. (...) Wszystkie osoby, które podróżowały autobusem opuściły pojazd o własnych siłach, natomiast strażacy musieli użyć ciężkiego sprzętu do wydobycia kierowcy busa (...). Na tę chwilę możemy potwierdzić, że doszło do czołowego zderzenia. Okoliczności będą wyjaśnianie - przekazał oficer prasowy w rozmowie z TVN24.

Na miejscu wylądowały cztery śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Na miejsce skierowane zostały wszystkie dostępne środki - powiedziała w rozmowie z WP.pl podinsp. Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.

Droga krajowa nr 32 jest całkowicie zablokowana. Na miejsce jedzie prokurator. Przyczyny wypadku nie są na razie znane.