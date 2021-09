Służby mundurowe będą protestować? Nieoficjalnie: Związkowcy nie dogadali się z MSWiA

"W poniedziałek (13 września br.) odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA. Strona rządowa przedstawiła propozycje dotyczące nowej ustawy modernizacyjnej, której budżet – na cztery lata - wyniesie 10 miliardów 30 milionów złotych" - czytamy w komunikacie MSWiA.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakich podwyżek oczekują medycy? Rezydentka tłumaczy na swoim przykładzie

Propozycje MSWiA "nieznacznie niższe" od oczekiwań

RMF FM informuje nieoficjalnie, że rozwiązania rządu nie spotkały się z akceptacją związkowców. Jak twierdzi informator rozgłośni, propozycje finansowe były "nieznacznie niższe". Wobec braku porozumienia, na wtorek zwołano nadzwyczajne posiedzenie zarządu głównego NSZZ Policjantów. Ma się na nim odbyć dyskusja na temat tego, w jakiej formie mundurowi będą wyrażali sprzeciw. Na posiedzeniu, według RMF FM, ma być obecny wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Jak podaje MSWiA w komunikacie, 10 mld złotych ma być przeznaczone na dwa "segmenty". "Pierwszy segment to cześć inwestycyjna, czyli m.in. nowy sprzęt, wyposażenie osobiste funkcjonariuszy czy inwestycje budowlane. W sumie na inwestycje zostanie przeznaczone 4 miliardy 364 miliony złotych" - czytamy. 'Drugi segment nowej ustawy modernizacyjnej to wzmocnienie etatowe służb mundurowych oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych. Łącznie na tę część zaproponowano 5 miliardów 666 milionów złotych. Będą to kwoty dodatkowe, poza waloryzacją płac w sferze budżetowej" - podaje resort.

Niedzielski: Rozpoczynamy akcję szczepień w szkołach

MSWiA: 20 września dalsze rozmowy

Rząd chce, by w 2022 r. (w pierwszym roku obowiązywania nowej ustawy), motywacyjny system uposażeń wzrósł średnio o 200 zł na etat. "Do tego wzrostu uposażenia funkcjonariusze mogą doliczyć średnio na etat kolejne 271 złotych (z nagrodą roczną), które otrzymają od początku 2022 r. w ramach waloryzacji płac w sferze budżetowej. Oznacza to, że zgodnie z propozycją rządową od 1 stycznia 2022 r. średnie uposażenie funkcjonariusza służb mundurowych MSWiA wzrośnie - wraz z nagrodą roczną - o 488 złotych" - czytamy. "Zgodnie z propozycją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kolejnym roku obowiązywania ustawy, czyli od 1 stycznia 2023 r., dodatek dla wszystkich funkcjonariuszy wzrośnie o średnio 209 złotych (226 złotych z nagrodą roczną). Oznacza to, że po 1 stycznia 2023 r. - zgodnie z propozycją MSWiA - funkcjonariusz będzie zarabiał średnio o 714 złotych więcej niż obecnie. Dodatkowo strona związkowa podniosła w tym aspekcie kwestie konieczności waloryzacji uposażeń również w 2023 r." - informuje ministerstwo.

Resort przyznaje w komunikacie, że strona związkowa zawnioskowała o zwiększenie kwot podwyżki uposażeń. Kolejne spotkanie ma odbyć się 20 września.

Załakowo. Myśliwy postrzelił 14-letniego chłopca. Miał pomylić go dzikiem