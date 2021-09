Pogoda długoterminowa. Nadchodzi ochłodzenie. Już wkrótce temperatura spadnie do 5 stopni

Choć na Syberii odnotowano rekordową ujemną temperaturę we wrześniu, to w niektórych krajach Europy wciąż trwa lato. Najgoręcej jest w Hiszpanii i we Włoszech, gdzie termometry wskazują nawet do 35 stopni.

Nie będzie ataku zimy w Polsce. Ale będą przymrozki

Jak zapowiadają synoptycy z portalu Fani pogody, w drugiej połowie września pogoda nieco się pogorszy. Noc z 17 na 18 września będzie przełomowa, gdyż to właśnie wtedy na północnym wschodzie na termometrach pojawi się jedyne 5 stopni. Zimniejsze noce z przymrozkami zapowiadane są na 20 września i mają wystąpić na obszarach podgórskich oraz na wschodzie kraju. Jak podaje portal, największe prawdopodobieństwo wystąpienia ujemnych temperatur będzie na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Mazurach oraz Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Nie należy jednak spodziewać się ataku zimy, gdyż jak wynika z prognoz, pojawi się jeszcze kilka dni, gdzie na termometrach zobaczymy ponad 20 stopni.

Pogoda na wrzesień. Chłodny wschód i ciepły zachód

Synoptycy prognozują, że po drugiej połowie września dojdzie w Polsce do podziału na chłodniejszy wschód i cieplejszy zachód. We wschodniej połowie kraju w najcieplejszym momencie dnia termometry wskazywać będą od 11 do 15 stopni, ale na zachodzie kraju na termometrach można spodziewać się nawet od 15 do 21 stopni.

Co więcej, od 16 do 18 września mogą pojawiać się burze z piorunami i ulewne deszcze. Jednak synoptycy zastrzegają, że "z uwagi na dynamiczną sytuację synoptyczną prognozy mogą ulec zmianie".

Zdaniem synoptyków, w drugiej połowie września "chłód dość mocno wleje się do Europy Północnej i Wschodnie". Warto więc przygotować cieplejsze ubrania i nie dać zaskoczyć się pogodzie.