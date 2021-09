Gdzie jest burza? Synoptycy ostrzegają: Możliwe lokalne podtopienia, a nawet trąby lądowe

Zobacz wideo Jesteśmy na lodowcu Sven. "Pod naszymi stopami sto metrów lodu, każdego roku coraz mniej" [Relacja Spitsbergen odc. 3]

Poniedziałek 13 września będzie dniem dość pochmurnym. Rozpogadzać zacznie się dopiero wieczorem. Chmury to jednak nie jedyna przeszkoda, jaką mieszkańcy kraju mogą napotkać, podczas prób aktywnego spędzania czasu pod gołym niebem. Instytut Meteorologii i Gospodarki przygotował na ten dzień pewne ostrzeżenia meteorologiczne.

Pogoda na poniedziałek 13 września. Miejscami burze i grad

Pogoda na poniedziałek. Możliwe lokalne podtopienia, a nawet trąby lądowe

13 września będzie dniem dość ciepłym - praktycznie w całym kraju temperatura przekroczy 20 stopni. Najcieplej będzie w okolicach Lublina, gdzie termometry wskażą 23 stopnie, najchłodniej natomiast w Szczecinie, gdzie w ciągu dnia wartości nie przekroczą 19 stopni.

W poniedziałek mogą pojawić się przelotne opady i burze. Jak czytamy na stronie fanipogody.pl, wyładowania atmosferyczne mogą dziś wystąpić na południu i południowym wschodzie kraju, a chmury burzowe będą się przemieszczać z północnego zachodu na południowy wschód.

Jak podają synoptycy portalu, podczas burz opady mogą osiągnąć do 15-20 mm i 25-30 mm na terenach podgórskich. Miejscami może dojść nawet do podtopień. Wiatr osiągnie natomiast prędkość do 70 km/h, co może skutkować tworzeniem się słabej lokalnej trąby lądowej. Możliwe także miejscowe opady gradu.

Gdzie jest burza? Synoptycy IMGW przygotowali ostrzeżenia

Jak podaje portal fanipogody.pl, burze mogą wystąpić już od południa, jednak najwięcej komórek burzowych przewidywanych jest przede wszystkim między godziną 14:00 a 18:00. W nocy natomiast nie powinno już grzmieć. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali na poniedziałek alerty pogodowe dla dwóch województw. W województwie podkarpackim obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące burz z gradem, natomiast w województwie pomorskim alert pierwszego stopnia przed opadami deszczu.