Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek pokazał w mediach społecznościowych zdjęcia z aktu wandalizmu, do którego doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Zdewastowane zostały biura poselskie polityków Lewicy. Na zdjęciach widzimy drzwi, które zostały oblane żółtą farbą, a także namalowane czarnym sprayem napisy "Zabić LGBT" oraz "Lewica won!".

"Zniszczone biura posłów Lewicy w Ostrowie Wielkopolskim To właśnie efekt pisowskiego przemysłu pogardy! Ale wiecie co? Jesteśmy nie do zatrzymania! Im więcej szczucia, tym więcej ludzi dobrej woli, którzy wiedzą, że progresywnych sił nie można wystraszyć!" - napisał na Twitterze polityk.

Zobacz wideo Śmiszek: Prowadzicie systemową politykę dyskryminacji i pogardy wobec osób LGBT

Zniszczone biuro PiS w Krakowie. Zaatakował, bo "miał inne poglądy".

To już kolejny przypadek ataku na biuro poselskie w ostatnim czasie. Na początku września krakowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który przy pomocy młotka uszkodził drzwi małopolskiego biura PiS w Krakowie - podaje "Gazeta Krakowska".

Swoje zachowanie sprawca tłumaczył "reprezentowaniem odmiennych poglądów politycznych". Mężczyzna nie był wcześniej notowany przez policję. "To wyglądało tak, jakby ktoś z nienawiści, wściekłości rzucił się na te drzwi" - opisywał Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa z PiS.

Zdarzenie zostało zarejestrowane na monitoringu. Sprawca był zamaskowany, ale policjanci ustalili tożsamość podejrzanego i odnaleźli go w rejonie krakowskich Czyżyn. Za zniszczenie mienia grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.