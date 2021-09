Pogoda. Będą burze i gradobicia. IMGW wydał alerty meteorologiczne

"Pogodę w Polsce kształtować będzie zatoka niżu znad Skandynawii z frontem atmosferycznym. Burze możliwe będą na przeważającym obszarze kraju, nie są prognozowane jedynie na północnym zachodzie, gdzie napływać będzie stabilniejsza masa powietrza" - czytamy na facebookowej stronie Instytutu Meteorologii i Gospodardki Wodnej.

Pogoda. IMGW ostrzega. Burze z gradem w kilku województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące burz z gradem. Synoptycy oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska na 80 procent, ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli do godziny 22. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad" - czytamy na stronie internetowej IMGW. Na ogół mają występować w postaci wyizolowanych komórek, tylko lokalnie będą się łączyć w niewielkie struktury wielokomórkowe. Burzy z gradem mogą się spodziewać mieszkańcy województw małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, a także świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Pogoda. Nie tylko niedziela będzie burzowa

W poniedziałek burze będą się rozwijać na południu i południowym wschodzie kraju. Związane z nimi mogą być opady deszczu do 20-25 mm, a także porywy wiatru do 70 km/h oraz lokalnie grad. Tego dnia Polska północna i wschodnia wciąż będą w zasięgu niżu pochodzącego znad Finlandii, a pozostała część kraju w obszarze słabego klina wyżowego. Pozostaniemy pod wpływem polarnej morskiej masy powietrza.