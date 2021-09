Kosiniak-Kamysz o ataku antyszczepionkowców: Porównanie lekarza do dr. Mengele to największy lincz słowny

We wtorek 7 września rozpoczęło się XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W tym samym czasie w jednym z pensjonatów zebrali się również antyszczepionkowcy na zjeździe pod nazwą I Forum Nowej Polski. Przed terenem Forum Ekonomicznego, który odbywał się w hotelu Gołębiewski, zorganizowali również pikietę, podczas której padło wiele obraźliwych słów w stronę gości wydarzenia i popchnięto rzecznika ministerstwa zdrowia Wojciecha Andrusiewicza.

Antyszczepionkowcy zaatakowali Władysława Kosiniaka-Kamysza. "Będzie na was zamach"

Jednym z gości Forum Ekonomicznego był lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, który z wykształcenia jest lekarzem. Kiedy w przerwie obrad polityk wybrał się na obiad do jednej z lokalnych restauracji, zauważyli go antyszczepionkowcy, którzy natychmiast ruszyli w jego kierunku.

Zaczęli wyzywać polityka, nazywając go "kanalią", "polityczną prostytutką", grozili też, że gdy tylko "tknie ich dzieci szczepionkami", natychmiast pożałuje. - Doktor Mengele! - krzyczeli za nim. - Będzie na was zamach! - wykrzykiwał inny z agresorów.

Kiedy Kosiniak-Kamysz wszedł do restauracji, grupa próbowała wejść za nim, jednak właściciele lokalu na to nie pozwolili i zamknęli drzwi. - Tutaj już nikt nie będzie do was przychodził jeść, jeżeli nas wyprosisz - krzyczał jeden z mężczyzn do pracownicy. Nagranie z miejsca zdarzenia jest dostępne w mediach społecznościowych.

Kosiniak-Kamysz: To szczyt największego chamstwa

Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do sytuacji w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Ocenił, że zachowanie ludzi, którzy go zaatakowali "to szczyt największego chamstwa".

- Bo porównanie lekarza polskiego, który w trakcie trzeciej fali wirusa idzie jako wolontariusz, żeby ratować zdrowie i życie ludzkie do doktora Mengele [Josef Mengele był niemieckim lekarzem i zbrodniarzem wojennym nazywanym "Aniołem Śmierci" - red.] jest największym linczem słownym, jaki można drugiemu człowiekowi zgotować - powiedział polityk cytowany przez "Fakt".

Polityk powiedział, że liczy na reakcję organów państwa, ponieważ nie tylko jego dotknęła taka sytuacja. Antyszczepionkowcy wielokrotnie wdzierali się już do szpitali, punktów szczepień, atakowali słownie pracowników medycznych, a nawet przyszli pod blok, w którym mieszka minister zdrowia Adam Niedzielski.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył też, że tego typu zachowania nie wystraszą go, ani nie zniechęcą do dalszego promowania szczepień przeciw koronawirusowi. Dodał, że nie wie, czy sprawcy całego zajścia są osobami zmanipulowanymi, lecz "na pewno one manipulują prawdą".