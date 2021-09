Kardynał Wyszyński miał zostać wyniesiony na ołtarze już w czerwcu ubiegłego roku, jednak pandemia koronawirusa spowodowała, że uroczystość została przełożona. W niedzielę decyzją papieża Franciszka - odbędzie się wspólna beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia i Matki Czackiej - założycielki ośrodka dla ludzi niewidomych w Laskach i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, które im posługuje.

Mszy świętej beatyfikacyjnej będzie przewodniczył kardynał Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Legat Papieski. Liturgię będzie koncelebrowało 600 księży, 80 biskupów z Polski oraz 45 z zagranicy.

W liturgii wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych: prezydent Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki, a także członkowie rządu z premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Będą także goście z zagranicy oraz przedstawiciele służb dyplomatycznych i wojska.

Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Wejście tylko z kartami wstępu

Uroczystościom w Świątyni Opatrzności Bożej będą towarzyszyły relikwie błogosławionych niesione przez siostrę Nullę ze Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża i Karolinę Gawrych, które zostały cudownie uzdrowione za przyczyną Prymasa Tysiąclecia i Matki Czackiej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego beatyfikacji biskupa Rafała Markowskiego, w uroczystościach na miejscu weźmie udział około siedmiu tysięcy osób. trzy i pół tysiąca wiernych zgromadzi się w świątyni dolnej i górnej, trzy i pół tysiąca - na zewnątrz.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią zaproszone zostały wyłącznie delegacje z poszczególnych diecezji oraz środowisk i instytucji związanych z kardynałem Wyszyńskim i Matką Czacką. Na teren świątyni będą mogły wejść tylko osoby z kartami wstępu.

Oficjalna strona uroczystości jest dostępna pod adresem www.beatyfikacja.info.

Czym jest beatyfikacja?

Beatyfikacja jest aktem kościelnym, wydawanym przez Kościół katolicki, w którym uznaje się osobę zmarłą za błogosławioną i zezwala na publiczny kult o charakterze lokalnym, ograniczony do jakiegoś kraju, miasta, diecezji czy rodziny zakonnej. Taki akt wydaje się po pozytywnym zakończeniu procesu beatyfikacyjnego, który najpierw jest prowadzony na szczeblu diecezjalnym, a potem w Stolicy Apostolskiej. Tam rozpatruje go Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, by stwierdzić heroiczność cnót kandydata. Później musi zostać zaakceptowany cud, który wydarzył się za jego wstawiennictwem. Nie jest oni niezbędny jedynie w przypadku męczenników.

Beatyfikacja stanowi jeden z etapów postępowania kanonizacyjnego. Od kanonizacji (ostatecznego aktu papieskiego, oznaczającego wpisanie osoby zaliczonej uprzednio do błogosławionych do katalogu świętych) różni się tym, że nie nakazuje, lecz zezwala na kult publiczny lokalny i nie jest aktem papieskim definitywnym.

Proces beatyfikacyjny może się rozpocząć najwcześniej 5 lat po śmierci kandydata, lecz decyzją papieża okres ten może zostać skrócony. Tak stało się między innymi w przypadku Jana Pawła II czy Matki Teresy z Kalkuty.

Aktu beatyfikacyjnego dokonuje sam papież lub wyznaczony przez niego legat.

Kardynał Stefan Wyszyński

Kardynał Stefan Wyszyński stał na czele Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1948-1981. Nazywany Prymasem Tysiąclecia, był wybitnym mężem stanu, obrońcą praw człowieka, a także Kościoła i narodu. Jest uważany za jednego z największych Polaków XX wieku. Zmarł w 1981 roku, w wieku 79 lat. Pośmiertnie, w 1994 roku, został uhonorowany Orderem Orła Białego.

Rozpoczęty w 1989 roku proces beatyfikacyjny kardynała Wyszyńskiego zakończył się po 30 latach, jesienią 2019 roku.

Uchwałą Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej rok 2021 jest obchodzony jako Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W okresie nasilonych represji, w maju 1953 roku, prymas skierował do władz memoriał, w którym mówił, że Kościół nie może pójść na dalsze ustępstwa w obliczu krzywd, jakich doznają zarówno hierarchowie, jak i społeczeństwo. Znalazły się w nim słynne słowa: "Rzeczy Bożych na ołtarzach Cezara składać nie wolno. Non possumus! (Nie możemy)". Wkrótce potem, 25 września 1953 roku, prymas został aresztowany i trzy lata przebywał w odosobnieniu, kolejno w Rywałdzie, Stoczku koło Lidzbarka Warmińskiego, Prudniku na Śląsku Opolskim i Komańczy w Bieszczadach. Stale inwigilowany i podsłuchiwany, codziennie odprawiał mszę za swoich prześladowców. Niezłomną postawę prymasa doceniali nawet jego polityczni przeciwnicy.

W okresie internowania opracował program odnowy życia religijnego w Polsce, zawarty w Jasnogórskich Ślubach Narodu. W latach 1957-1965 prowadził Wielką Nowennę, która była programem duszpasterskim, poprzedzającym uroczystości Millenium Chrztu Polski zorganizowane w 1966 roku. Kardynał Stefan Wyszyński zabierał głos w ważnych dla kraju wydarzeniach politycznych i społecznych, stając po stronie pokrzywdzonych, a także konsekwentnie sprzeciwiając się decyzjom komunistycznych władz, które godziły w interes społeczny. W latach 1980-1981 pośredniczył w rozmowach między władzami PRL a działającą od niedawna "Solidarnością". Doprowadził do historycznej wizyty jej przedstawicieli u Jana Pawła II w Rzymie w styczniu 1981 roku.

Prymas Stefan Wyszyński zmarł na chorobę nowotworową 28 maja 1981 roku. Jego pogrzeb stał się wielkim wydarzeniem patriotycznym i manifestacją poparcia głoszonych przez niego idei.

Matka Czacka założycielką ośrodka dla ludzi niewidomych

Matka Czacka jest założycielką ośrodka dla ludzi niewidomych w Laskach i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, które im posługuje.

Róża Czacka w wieku 22 lat sama straciła wzrok. W 1910 roku zorganizowała w Warszawie pierwszy dom dla niewidomych dziewcząt, który dał początek Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi. W 1922 roku powstała instytucja centralna towarzystwa - Zakład dla Niewidomych w Laskach - gdzie są oni przygotowywani do samodzielnego życia. Do dziś działający nieprzerwanie ośrodek wykształcił ponad 3500 niewidomych i słabowidzących osób.

Jednak Róża Czacka chciała służyć nie tylko "niewidomym na ciele", ale także "niewidomym na duszy", bo były to dla niej nierozerwalne posłannictwa. Wierzyła głęboko, że ludzie niewidomi mają wyjątkowy dar "przywracania wzroku duszy" poprzez głoszenie ewangelii osobom oddalonym od Boga. W 1917 roku przywdziała habit, złożyła śluby wieczyste i przyjęła imię zakonne Elżbieta. Rok później założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, które posługuje niewidomym.

Tak zrodziło się Dzieło Lasek, w którym współpracują niewidomi, świeccy i siostry. Jego duchowym ojcem został - na prośbę siostry Czackiej - ksiądz Władysław Korniłowicz. Dzieło Lasek opiera się na sformułowanej przez niego zasadzie Triuno, czyli współpracy na równych prawach osób niewidomych, świeckich współpracowników Dzieła oraz sióstr franciszkanek. „Dzieło to jest z Boga i dla Boga. Gdyby zmieniło swój kształt, nie ma racji bytu" - mówiła matka Czacka.

Matka Elżbieta Róża Czacka zmarła 15 maja 1961 roku, w opinii świętości. Została pochowana na cmentarzu w Laskach. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył prymas Stefan Wyszyński. Powiedział wówczas o niej "niewidoma Matka niewidomych".

Uroczysta premiera filmu "Wyszyński - zemsta czy przebaczenie"

O godz. 20:00 w warszawskim Multikinie Złote Tarasy odbędzie się uroczysta premiera filmu "Wyszyński - zemsta czy przebaczenie". Jego koproducentem jest Biuro Programu "Niepodległa". Film pokazuje udział księdza Wyszyńskiego w Powstaniu Warszawskim. Pokazuje też postać Matki Róży Czackiej i jej pracę na rzecz innych.

Reżyserem oraz scenarzystą filmu jest Tadeusza Syka. W rolę kardynała Wyszyńskiego wcielił się Xawery Szlenkier. W rolę matki Elżbiety Róży Czackiej Małgorzata Kożuchowska. Produkcja otrzymała Patronat Honorowy Prezydenta Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Film dostępny będzie w kinach od 17 września.