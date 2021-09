Medycy protestują, Dzieciątkowski pokazuje stawki. "Tyle jest warte wasze zdrowie, Polsko"

Zobacz wideo Czy Narodowy Program Szczepień jest sukcesem?

W sobotę w Warszawie odbył się wielki protest pracowników ochrony zdrowia. Powstało "Białe Miasteczko 2.0". Medycy chcą m.in. poprawy warunków pracy czy lepszego finansowania systemu ochrony zdrowia. Sprzeciwiają się też znacznemu zmniejszeniu ich pensji w wyniku ostatniej nowelizacji przepisów. Zmiana pozbawiła ich prawa do otrzymywania tzw. dodatków covidowych, co w praktyce oznacza pensje niższe nawet o kilkaset złotych.

W ostatnich dniach odbywały się spotkania medyków z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia. Rozmowy nie przyniosły jednak rezultatów.

Protest medyków w Warszawie. "Wy ratujecie tylko swoje sondaże!"

"Tyle jest warte wasze zdrowie, Polsko"

W dniu protestu Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog i mikrobiolog, zamieścił na Instagramie grafikę, która pokazuje, jak wyglądają stawki godzinowe oferowane przedstawicielom ochrony zdrowia na tle innych profesji.

"Tyle jest warte wasze zdrowie, Polsko. Fizykoterapeuta - 22,9 zł brutto za godzinę. Diagnosta laboratoryjny - 25 zł brutto. Ratownik medyczny - 24,75 zł brutto. Dużo? Sprawdźmy. Malarz - 24,3 zł brutto za godzinę. Kasjer/kasjerka - 24,69 zł. Hydraulik - 24,7 zł" - czytamy na grafice. "A teraz znajdź hydraulika o 2:00 w nocy w sobotę i zapłać mu 25 zł brutto za godzinę pracy. POWODZENIA. My tak pracujemy od lat" - podkreślono dalej.

