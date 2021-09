Spis powszechny. Ok. 20 proc. Polaków wciąż się nie spisało. Szef GUS apeluje

"Udział w Spisie Powszechnym to obowiązek każdego z nas. Spisują się ci, którym zależy na przyszłości regionu i kraju, w którym żyją" - pisze na Twitterze Główny Urząd Statystyczny. Blisko 20 procent Polaków wciąż nie wypełniło formularza spisowego - dowiedziała się Interia.

Spis powszechny 2021. Mieszkańcy dużych miast nie chcą się spisywać. Najgorzej na Mazowszu

- Spis trudniej realizuje się w wielkich miastach. Wyjątkiem jest Śląsk, który dobrze się spisuje - przyznał w rozmowie z Interią szef GUS, dr Dominik Rozkrut. Okazuje się, że najgorzej wypada Mazowsze. W Warszawie i gminach ościennych wciąż nie spisało się ponad 25 procent mieszkańców. Wolno idzie również na Pomorzu, Dolnym Śląsku i Małopolsce, a najwyższy odsetek osób spisanych jest z kolei na Opolszczyźnie i Podkarpaciu.

Należy pamiętać o tym, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a odmowa podania swoich danych będzie się wiązać z karą pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. - Dotychczas do sądów trafiło już ponad sto takich spraw - powiedział dr Dominik Rozkrut.

Spis powszechny. GUS apeluje o odpowiadanie na wszystkie pytania

W spisie powszechnym znajdują się między innymi pytania o wyznanie czy niepełnosprawność. Co prawda nie są one obowiązkowe i można je po prostu pominąć, ale Główny Urząd Statystyczny apeluje, aby tego nie robić. - To bardzo ważne, żebyśmy mieli informacje o osobach z niepełnosprawnościami. Dzięki temu można lepiej zaplanować świadczenie usług publicznych. Z kolei kwestie wyznania są niezwykle interesujące dla naukowców - mówił szef GUS.

Spis powszechny 2021. Do kiedy można się spisać? Jak to zrobić?

Tegoroczny Spis Powszechny zakończy się 30 września 2021 roku. Do tego dnia będzie się można spisać zarówno przez internet, jak i telefonicznie.

samospis internetowy

Wystarczy wejść na stronę nsp2021.spis.gov.pl, zalogować się profilem zaufanym, bankowością elektroniczną lub numerem PESEL, a następnie wypełnić formularz. Uwaga: samospisu można dokonać tylko w ciągu dwóch tygodni od pierwszego zalogowania na stronie.

spis telefoniczny

Należy zadzwonić pod numer 22 279 99 99. Pracownicy statystyki publicznej oczekują na zainteresowanych od poniedziałku do piątku między godziną 8:00 a 18:00.

spis realizowany przez rachmistrzów

Jeśli nie spiszemy się internetowo lub telefonicznie, powinniśmy spodziewać się telefonu od rachmistrza. GUS podaje, że pracownicy statystyki z uczestnikami spisu będą kontaktowali się za pośrednictwem numeru 22 828 88 88 lub numeru infolinii spisowej 22 279 99 99.