Przez Katowice po raz piąty przejdzie Marsz Równości. "Nie ustajemy w walce o wolność" [TRASA]

Piąta odsłona Marszu Równości w Katowicach (woj. śląskie) rozpoczęła się o godzinie 14. "W tym roku 5 Marsz Równości w Katowicach wyruszy aż z 10 punktów w obrębie Placu Sejmu Śląskiego, Placu Chrobrego oraz Urzędu Wojewódzkiego. Jako organizatorzy i organizatorki, musieliśmy dostosować marsz do wciąż obowiązujących restrykcji covidowych" - informują organizatorzy wydarzenia.

Marsz Równości w Katowicach. Którędy przejdzie pochód? Trasa i punkty zbiórki

Zbiórka odbędzie się na Placu Sejmu Śląskiego i Placu Chrobrego, następnie uczestnicy przejdą ul. Jagiellońską, Kochanowskiego, św. Jana, Warszawską, a następnie Graniczną. Wydarzenie zakończy się na Placu Żołnierza Polskiego. OrganizacjaMiłość Nie Wyklucza opublikowała na Twitterze mapę, która przedstawia trasę tegorocznego Marszu Równości.

"Nasi nieocenieni wolontariusze ze służby porządkowej będą kierować Was w jedną z lokalizacji wyszczególnionych na mapce poniżej. Bardzo Was prosimy, abyście się kierowali i kierowały do miejsc wskazanych przez wolontariuszy, jak również stosowali do ich poleceń. Tylko w taki sposób Marsz Równości będzie mógł odbyć się bez żadnych zakłóceń." - czytamy.

W tym roku na Marszu Równości w Katowicach zagra sześć platform. Dodatkowo - po raz pierwszy w historii katowickiego marszu - uczestnicy pójdą z sektorówką, która przyjechała z Gdańska.

Marsz Równości w Katowicach. Organizatorzy zbierają pieniądze na pokrycie kosztów wydarzenia

"Spotkamy się razem, z dumą w sercu, flagą w ręce i śpiewem na ustach. W cudownym tęczowym tłumie pokażemy, że jesteśmy i nie ustajemy w walce o wolność, godność i podmiotowe traktowanie" - pisało Stowarzyszenie Tęczówka, które jest organizatorem Marszu Równości w Katowicach.

Organizacja założyła zbiórkę w serwisie zrzutka.pl. Środki mają zostać przeznaczone na: wynajem platform, sprzętu i nagłośnienia, organizację wydarzeń towarzyszących, banery i dekoracje, promocję Marszu, niezbędne pozwolenia i zabezpieczenie marszu. Na moment pisania tego artykułu udało się zebrać 5 337 zł, tymczasem potrzeba 15 000 zł. Jeśli chcecie wesprzeć Stowarzyszenie Tęczówka, które organizuje Marsz Równości w Katowicach, możecie zrobić to pod TYM linkiem.