Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego - gdzie oglądać? [TRANSMISJA, PLAN UROCZYSTOŚCI]

Kardynał Stefan Wyszyński, nazywany Prymasem Tysiąclecia, stał na czele Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1948-1981. Jest uważany za jednego z największych Polaków XX wieku. Zmarł w 1981 roku, w wieku 79 lat.

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego - plan uroczystości

Msza święta beatyfikacyjna rozpocznie się w niedzielę 12 września w południe. Będzie jej przewodniczyć legat papieski i prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Marcello Semeraro. Towarzyszyć mu będą jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski, kardynał Dominik Duka z Pragi, kardynał Kazimierz Nycz i kardynał Stanisław Dziwisz. W niedzielnej mszy beatyfikacyjnej kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej uczestniczyć będzie około 7 tysięcy wiernych. Wcześniej otrzymają oni specjalne przepustki uprawniające do wstępu na teren Centrum Opatrzności Bożej w Warszawskim Wilanowie.

- Centrum będzie otwarte od godziny 9.00 - zapowiedział dyrektor Muzeum Jana Pawła II i kardynała Piotr Dmitrowicz. - Będzie 3,5 tysiąca wiernych w świątyni oraz 3,5 tysiąca na zewnątrz. Musimy uważać, trwająca pandemia to jest bardzo poważna rzecz, stąd też obostrzenia. Z kolei nasze muzeum przy wejściu do Świątyni będzie otwarte od rana do wieczora z wyłączeniem godzin, w których odbywać się będzie msza beatyfikacyjna - wyjaśnił.

- Przed wejściem na teren Centrum Opatrzności Bożej wierni będą mogli obejrzeć czasową wystawę poświęconą nowym błogosławionym kościoła katolickiego - dodała jej kuratorka Justyna Michalska. - Tytuł naszej wystawy to Niebo Otwarte. Inspiracją były tu słowa matki Czackiej, a także 8 błogosławieństw. Wizja artystyczna tej wystawy przypomina nam kazanie, że na górze wspinamy się wszyscy. Wystawę umieściliśmy na 8 filarach różnej wysokości i ta treść nawiązuje do biografii tych obydwu postaci - opisywała Michalska.

Proces beatyfikacyjny kardynała Wyszyńskiego trwał 30 lat. Rozpoczął się w maju 1989 roku, osiem lat po śmierci kardynała. Zakończył jesienią 2019.

Beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Gdzie oglądać?

Beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej będzie relacjonowana w portalu PolskieRadio24.pl. oraz na kanale YouTube Archidiecezji Warszawskiej. Co więcej, na terenach parafii w całej Polsce ustawione zostaną telebimy, za których pośrednictwem wierni będą mogli wspólnie uczestniczyć we mszy beatyfikacyjnej.

