Policja apeluje. "Co dziesiąte zgłoszenie dotyczy grzybiarzy. Nie zawsze pomoc może przyjść na czas"

Rzecznik Lubuskiej Policji podinspektor Marcin Maludy podkreśla, że zagubienie się w lesie może być szczególnie niebezpieczne dla osób starszych i chorych. Dla takich osób groźne może być pozostanie w lesie na noc, kiedy temperatura spada do kilku stopni Celsjusza.

REKLAMA

Zobacz wideo Te grzyby wyglądają na jadalne, ale mogą tylko zaszkodzić

Apel policji do grzybiarzy

- Nie zawsze pomoc może przyjść na czas, bo takie osoby nie potrafią powiedzieć, w którym miejscu się znajdują - dodał podinspektor Maludy. Policjant apeluje szczególnie do osób starszych, aby nie wybierały się do lasu same, ale w towarzystwie kogoś, kto mógłby im pomóc.

Te grzyby są pod ochroną. Sprawdź, czy je zebrałeś

Grzybobranie. Co zabrać ze sobą do lasu?

Policjanci radzą, aby spacerując po nieznanym lesie zapamiętywać charakterystyczne punkty w terenie i nie oddalać się zbytnio od samochodu czy miejsca rozpoczęcia grzybobrania. Warto też zabrać ze sobą naładowany telefon i latarkę, która może pomóc w sytuacji, gdyby powrót do domu się przedłużył.

Służby dodają, że w lesie podczas poszukiwań osób zaginionych często znalezienie na ostatnim etapie ułatwiają odblaski na ubraniu. Taką osobę można znaleźć nawet nocą w sytuacji jej zasłabnięcia.

W ostatnich dniach policjanci odnaleźli w lesie mieszkańca powiatu sierpeckiego w województwie kujawsko-pomorskim. Mężczyzna wybrał się po południu na grzyby, ale o 23:00 zadzwonił po pomoc, bo nie był w stanie znaleźć drogi do domu. Służby odnalazły go, a zanim wrócił do domu, jego stan zdrowia sprawdzili na miejscu ratownicy z karetki pogotowia.

Zbierasz grzyby? Leśnicy apelują. "Możemy wpłynąć na czyjeś życie"