O sprawie poinformowała "Gazeta Wrocławska". Dziennik podaje, że nieznany sprawca usiłował porwać dziewczynkę. Do zdarzenia doszło w piątek rano przed szkołą w Sycowie na Dolnym Śląsku. Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy potwierdza Gazeta.pl, że zajmuje się sprawą. Jak słyszymy, doszło do zmuszenia dziewczynki do "określonego zachowania". - Mężczyzna na ten moment nie został zatrzymany - słyszymy w oleśnickiej komendzie powiatowej. "Wrocławska" podaje nieoficjalnie, że domniemany sprawca poruszał się toyotą.

Syców. Próba porwania 8-letniej dziewczynki. Trwa śledztwo

Śledztwo objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy. Dotyczy ono art. 191 Kodeksu karnego ("Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3).