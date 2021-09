Pracownicy medyczni przerwali rozmowy z ministerstwem zdrowia. "Pytamy - kto to liczył?"

Jak informowało wcześniej Ministerstwo Zdrowia, rozmowy w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" miały rozpocząć się o godz. 14. Już ok. 14.20 protestujący wyszli na konferencję po spotkaniu.

Strajk pracowników ochrony zdrowia. Ptok: Pytamy, kto to liczył?

- Dawaliśmy wyliczenia, ministerstwo nas nie słuchało. W tej chwili mówi nam, że wyliczyło te pieniądze na ogromne kwoty. Pytamy, kto to liczył i jak, skoro wcześniej też były źle wyliczone. Zaczynamy mieć wątpliwości co do liczenia ze strony ministerstwa. Myślę, że będziemy wnioskować o to, żeby na kolejnym spotkaniu, jeśli ma do niego dojść, doszło do jakiegokolwiek spełniania postulatów, bo publiczna ochrona zdrowia kona na naszych oczach i my nie chcemy umierać na naszych stanowiskach - powiedziała na konferencji Krystyna Ptok, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Dodała, że postulaty pracowników ochrony zdrowia są aktualne. - Po dzisiejszej sytuacji domagać się będziemy obecności ministra finansów, który niedawno mówił, że będzie musiała być korekta budżetu, bo jest nadwyżka - podkreśliła.

Adam Niedzielski o "eskalacji konfliktu"

Po konferencji medyków głos zabrał minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak stwierdził, celem spotkania było "doprecyzowanie i robocza rozmowa nt. realności propozycji (strajkujących)". - W pierwszym momencie zaproszenie zostało przyjęte, natomiast okazało się, że jedyną wartością z punktu widzenia komitetu protestacyjnego nie była absolutnie merytoryczna dyskusja nad postulatami, a jedynie chęć możliwości eskalacji tego konfliktu poprzez pokazywanie na różnych forach i płaszczyznach pewnych problemów, z jakimi system opieki zdrowotnej musi sobie poradzić - powiedział.

Czego chcą strajkujący? Jest osiem postulatów

W czwartek w Karpaczu doszło do rozmów między ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim i przedstawicielami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia. Po spotkaniu rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz stwierdził, że przedstawione przez medyków postulaty są "zbyt ogólnikowe, żeby o nich dyskutować". W piątek rano Andrusiewicz poinformował, że do resortu wpłynęły propozycje. Czego domagają się medycy? Postulatów jest osiem: