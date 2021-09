Pogoda na weekend 11-12 września. Na termometrach do 28 stopni, ale pojawi się deszcz

Synoptycy zapowiadają, że drugi weekend września będzie ciepły. Warto więc wykorzystać pogodę i zaplanować wypoczynek na łonie natury.

REKLAMA

Zobacz wideo Mroźna zima a globalne ocieplenie. „Utrwaliło się oczekiwanie, że będzie tylko cieplej"

Pogoda na sobotę. Będzie ciepło, ale pojawią się burze

W sobotę w województwie zachodniopomorskim i pomorskim należy spodziewać się do 27 stopni. W warmińsko-mazurskim i na Podlasiu nieco chłodniej, ponieważ termometry wskażą tam około 26 stopni. Województwie wielkopolskim, lubuskim I kujawsko-pomorskim na termometrach do 27 stopni. Z kolei w województwach mazowieckim, łódzkim i lubelskim należy spodziewać się temperatury w granicach 25-28 stopni. Jak podaje IMGW, dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego temperatura maksymalna wynosić będzie od 24 do 26 stopni. Tego dnia w całym kraju mogą wystąpić opady deszczu, burze a lokalnie nawet grad. Zdaniem synoptyków warto śledzić alerty dotyczące pogody.

Do Polski zbliżają się burze i grad. IMGW zapowiada alerty na cały weekend

Niedziela. Temperatury niższe niż w sobotę, ale wciąż ciepło

W niedzielę na północy kraju temperatura maksymalna do 23 stopni. Na Podlasiu i w województwie warmińsko-mazurskim termometry mogą wskazać nawet do 25 stopni. Dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 24 stopni - podobnie jak dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie i województwie łódzkim możemy spodziewać się maksymalnie 25 stopni. Na Śląsku, Dolnym Śląsku i w województwie opolskim od 22 do 24 stopni. Dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego temperatura maksymalna wyniesie od 22 do 25 stopni.

Od przymrozków do 28 stopni. Lato wróciło dzięki Hermelinde. A jak w weekend?

Synoptycy IMGW zapowiadają, że zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, we wszystkich regionach Polski, mimo dość wysokich temperatur, mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze, a lokalnie nawet grad.