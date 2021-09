Gdzie jest burza? IMGW wydało ostrzeżenia. Zagrzmi też w sobotę i w niedzielę

Zobacz wideo Jesteśmy na lodowcu Sven. "Pod naszymi stopami sto metrów lodu, każdego roku coraz mniej" [Relacja Spitsbergen odc. 3]

Gdzie już grzmi, a gdzie zagrzmi niebawem? W piątek 10 września Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował ostrzeżenia przed burzami z gradem dla dwóch województw.

Gdzie jest burza? Synoptycy prognozują porywy wiatru nawet do 70 km/h

Na godzinę 14:00 grzmi u naszych zachodnich sąsiadów. Synoptycy IMGW przepowiadają jednak, że w godzinach popołudniowych i wieczornych burze mogą dotrzeć także do nas. Towarzyszyć im będą opady do 20-25 mm i porywy wiatru do 70 km/h.

"Dopiero w godzinach późno popołudniowych do zachodnich granic kraju zbliży się linia zbieżności i to właśnie na niej istnieje największe prawdopodobieństwo rozwoju burz. Przy słabych warunkach kinematycznych będą się tworzyć izolowane komórki, które będą wolno przemieszczać się z południowego zachodu na północny wschód. Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do około 20-25 mm i porywy wiatru punktowo do 70 km/h. Możliwy jest także grad" - czytamy na profilmu Burza-Alert-IMGW.

Synoptycy IMGW ostrzegają. Wydano alerty dla dwóch województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 17:00 w piątek do godzin nocnych z piątku na sobotę (kolejno 3:00 i 1:00).

Wiele wskazuje jednak na to, że na piątkowych burzach się nie skończy. Eksperci Instytutu wydali bowiem ostrzeżenia dotyczące wyładowań atmosferycznych także na kolejne dni - sobotę i niedzielę. Według aktualnych prognoz podczas najbliższego weekendu wolne od burz będzie tylko województwo łódzkie.