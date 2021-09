Spożywcze Bizancjum w starachowickim urzędzie. Kupowano śliwki w czekoladzie i herbatki na odchudzanie

Stowarzyszenie Inicjatywa Dla Starachowic (SIDS) przyjrzało się wydatkowaniu pieniędzy przez władze samorządowe Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Pod lupę wzięto 908 faktur z lat 2015-2020 na artykuły spożywcze. Członkowie stowarzyszenia zarzucili władzy miejskiej niegospodarność i bizantyjski styl życia.

- Jest rozpusta - ocenił Sławomir Celebański, działacz stowarzyszenia Inicjatywa dla Starachowic, którego cytuje portal starachowicki.eu.

Wśród artykułów najczęściej kupowanych przez miejskich urzędników była kawa ziarnista. W 2015 r. zakupiona jej 18,7 kg., w 2020 - już 68 kg. Powodzeniem cieszyła się też śliwka w czekoladzie - 5,5 kg w 2015 roku i 34 kg w 2020 roku. Popularne był też morele w czekoladzie, daktyle, torciki czekoladowe.

"Zachcianki i podniebienia wyrafinowane"

- Od 2015 roku te wydatki regularnie rosły, jak również rosły ilości spożywanej kawy i śliwek w czekoladzie. W 2015 roku wydatki na artykuły spożywcze wynosiły 42 976 zł, a w 2019 już 62 745 zł. - wylicza Celebański. To, jak podkreślają działacze, kilkukrotnie więcej niż w innych, podobnej wielkości miastach w Polsce m.in. w Sopocie czy Ostrowcu Świętokrzyskim.

- Jakby tego było mało, za publiczne pieniądze kupowano herbatki na odchudzanie, na cholesterol i ziołowa na pracę jelit. To chyba było konieczne, jak już sobie tak pojedli - zauważył Celebański. - Widać zachcianki i podniebienia wyrafinowane - dodał. Zdaniem działacza to absolutnie zbędne wydatki, które można było przeznaczyć na inne cele, np. dożywianie dzieci w szkołach. - To należy bezwzględnie skasować w Starachowicach. Prezydent wystarczająco zarabia, by kupować sobie za swoje pieniądze kawę i pączki - podkreślił.