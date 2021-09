Śmierć Łukasza Łągiewki. KGP publikuje nagranie. "Nie możemy pozwolić na obrażanie policjantów"

Rzecznik komendanta głównego policji powiedział na początku konferencji, że upublicznienie filmu ma związek "z trzema wydarzeniami, które miały miejsce na przełomie lipca i sierpnia na terenie Dolnego Śląska, i które nabrały ogromnego wydźwięku publicznego". - Mając na uwadze interes i dobre imię policji - postanowiliśmy upublicznić nagranie z kamery nasobnej policjanta, który był jednym z funkcjonariuszy interweniujących w stosunku do zmarłego Łukasza [Łągiewki - red.] - dodał insp. Mariusz Ciarka.

Śmierć Łukasza Łągiewki. Policja upubliczniła nagranie z interwencji

- Nie ukrywam, że upublicznienie filmu jest dla nas dużym przeżyciem. Zdajemy sobie sprawę, że również dla rodziny, która obejrzy ten film, może to być przeżyciem. Jednak nie możemy pozwolić na obrażanie polskich policjantów i wprowadzanie opinii publicznej w błąd - mówił Ciarka.

- W tym filmie chcemy wykazać, że na miejscu byli umundurowani policjanci. Na miejscu był także nóż. Nawet nie jeden, bo na miejscu mamy bardzo widoczny nóż o długości ostrza około 20 cm, a w tle widzimy też drugi nóż - stwierdził Ciarka. Zastrzegł też, że w nagranie pokazujące interwencję wrocławskich policjantów "nikt nie ingerował" - zamazano jedynie twarze osób postronnych i policjantów, a także ukryto szczegóły pozwalające na identyfikację mieszkania.

Nagranie ukazujące interwencje wrocławskich policjantów można zobaczyć poniżej (po około 9 minutach i 40 sekundach).

- Przypominam, że to, co widzimy na filmie, poprzedzały wielominutowe czynności wykonywane przez strażaków. Co więcej, przed interwencją rodzina próbowała nawiązać kontakt z Łukaszem, co się ostatecznie nie udało. Zgłoszenie, które otrzymaliśmy, mówiło o bezpośrednim zagrożeniu związanym z próbą samobójczą. Trzeba było więc bardzo szybko dostać się do mieszkania, ponieważ mężczyzna mógł stanowić zagrożenie dla siebie, jak i dla innych osób. Nie jest prawdą, że nie mógł sobie zdawać sprawy z obecności policjantów. Jak można było nie rozpoznać umundurowanych strażaków i policjantów? - przekonywał rzecznik KGP.

Komendant Główny Policji żąda od Sienkiewicza 100 tys. zł na cel społeczny

- Rodzina mówiła, że mężczyzna był wielokrotnie uderzany pałkami. Na tym filmie absolutnie niczego takiego nie widać. To była walka z drzwiami, by szybko dostać się do mieszkania i przekazać mężczyznę obecnym na miejscu ratownikom. Pałka była wykorzystywana tylko w jednym celu - by wytrącić nóż z ręki mężczyzny, którym atakował on policjantów - relacjonował Ciarka. Zaznaczył też, że interwencje prowadzono w stosunku do osoby, która "od 10 dni zażywała twarde narkotyki".

"Policjant użył pałki teleskopowej, by wytrącić z ręki nóż. Nie uderzał w inne części ciała"

Ciarka, omawiając nagranie, mówił m.in., że policjanci wzywali Łukasza Łągiewkę do "odłożenia noża". - Człowieku, połóż się i odłóż nóż - krzyczał po wyważeniu drzwi jeden z funkcjonariuszy. Wezwania do odłożenia noża powtórzyły się jeszcze kilkukrotnie.

W pewnym momencie policjant - stojący jeszcze w korytarzu przed drzwiami do mieszkania - użył gazu. Po chwili na nagraniu widać czerwone kółko wokół ręki 29-latka i podpis "Mężczyzna trzyma nóż w prawej dłoni". - W przypadku bezpośredniego zamachu na życie jakiejkolwiek osoby ustawa daje policjantom możliwość użycia bardziej rygorystycznych w skutkach środków. To nie był scyzoryk, to był nóż z bardzo długim ostrzem - tłumaczył Ciarka.

- Później, zupełnie niepotrzebnie, do działań włącza się ojciec. Sytuacja mogła zostać już opanowana, bo policjanci, po upewnieniu się, że są bezpieczni, weszliby do mieszkania. Ojciec zachował się bardzo nieodpowiedzialnie, bo stanął między mężczyzną z nożem a policjantem wykonującym czynności. Później widzimy, że policjant przy użyciu pałki teleskopowej próbował wytrącić z ręki nóż. Absolutnie nie uderza w żadne inne części ciała, nie katuje mężczyzny. Na nagraniu nóż widoczny jest wielokrotnie - opisuje rzecznik komendanta głównego policji.

Nagranie kończy się, gdy 29-latek siedzi na ziemi już po upuszczeniu noża. Ciarka raz jeszcze podkreślił, że film z kamerki nasobnej jednego z funkcjonariuszy przedstawia interwencję niemal w całości. - Ostatnie kilka sekund pokazuje moment, gdy mężczyzna już leży. Ten mężczyzna, jak widać, leży niemal nago na miejscu, dlatego nie zdecydowaliśmy się upubliczniać końcówki nagrania. To byłoby jednak zbyt duże przeżycie dla rodziny. Po obezwładnieniu mężczyzna został przekazany ratownikom medycznym - przekazał Ciarka.

Łukasz cierpiał na depresję. Rodzina bała się, że popełni samobójstwo

Według relacji rodziny 29-latek cierpiał na depresję. Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza" Łukasz od tygodnia nie wychodził z kawalerki na czwartym piętrze kamienicy, a do bliskich wysyłał dziwne SMS-y. W lipcu jego stan pogorszył się po śmierci ukochanego psa. Rodzina przestraszyła się, że mężczyzna może popełnić samobójstwo. Postanowili więc powiadomić policję.

- Wieczorem w sobotę 1 sierpnia jego ojciec zadzwonił na policję spytać, co może zrobić. Obiecali wysłać służby ratunkowe - czytamy w "GW". Na miejscu pojawił się ojciec i siostra Łukasza, którzy obserwowali działania służb.

Siostra 29-latka z Wrocławia: Uderzali pałkami na oślep, była szarpanina

Brutalne interwencje wrocławskich policjantów ujawnili i dokładnie opisali w kolejnych tekstach dziennikarze "Gazety Wyborczej".

Drzwi do mieszkania okazały się antywłamaniowe, więc policjanci postanowili ściągnąć wsparcie. Po wyważeniu drzwi funkcjonariusze weszli do środka. Byli wyposażeni w pałki i gaz. - To nie były zwykłe policyjne pałki. To były takie metalowe, składane pałki teleskopowe. Tato zaczął krzyczeć "schowaj broń" i żeby przerwali tę akcję. Wtedy "prowodyr" uderzył go mocno łokciem w pierś i krzyknął: "To nie twoja sprawa obywatelu" - relacjonowała "Wyborczej" siostra zmarłego.

Ojciec Łukasza kilkukrotnie prosił o wezwanie na miejsce negocjatora. Jak podkreśla siostra mężczyzny, policjanci na ich oczach okładali Łukasza pałkami.

- Potem jeden policjant przyklęknął mu na szyi i przyduszał, a policjantka na nogach. On próbował się wyrywać, krzyczał "pomocy". Wyszarpali go na korytarz, wtedy "prowodyr" uderzył go dwa razy w głowę - opowiada siostra Łukasza. Mężczyźnie podano zastrzyk uspakajający i założono kajdanki. Łukasz został przewieziony do szpitala przy ulicy Kamieńskiego. Tam zmarł kilkanaście godzin później.

Później, w trakcie konferencji prasowej, siostra 29-latka przekazała funkcjonariusze, którzy wchodzili pierwsi, nie byli umundurowani. - Wyważyli drzwi, Łukasz się tylko bronił, oni wtargnęli do mieszkania. To nie wyglądało na pomoc, wyglądało jak napaść, jakby miał tam zakładników i trzeba go było spacyfikować - opowiadała. - Uderzali pałkami na oślep, to była szarpanina, oni się w kilku rzucili na jednego mojego brata. Ja żadnego noża nie widziałam, mój tata tak samo, strażacy - z tego, co wiem - tak samo. Nikt oprócz policjantów, którzy wchodzili do mieszkania, nie widział noża - tłumaczyła. Według niej pierwsze zatrzymanie akcji serca mężczyzny nastąpiło w karetce.