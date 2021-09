Fala odejść ze Straży Marszałkowskiej. Nie ma chętnych do ochrony Sejmu

Straż Marszałkowska mierzy się z falą wypowiedzeń. Obecnie połowa kadry to kursanci, którzy również, podobnie jak strażnicy w wieku emerytalnym, często decydują się na odejście z pracy - i to niedługo po jej rozpoczęciu. Rząd, chcąc walczyć z brakami, zapowiada podwyżki, ale są to niewielkie pieniądze.

