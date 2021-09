Pogoda na dziś - czwartek 9 września. Temperatura do 26 stopni i bezchmurne niebo

"Temperatury z doby na dobę będą coraz wyższe" - informuje na Facebooku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Świat już odczuwa zmiany klimatu. Tymczasem Unia Europejska podejmuje kolejne działania

Pogoda na dziś - czwartek 9 września. Temperatura nawet do 26 stopni

Czwartek upłynie mam w letniej, słonecznej atmosferze. W całym kraju temperatury przekroczą 20 stopni Celsjusza, "najchłodniej" będzie na wschodzie kraju - w Białymstoku i Lublinie termometry pokażą 24 stopnie Celsjusza. W południowych województwach nieco cieplej. Z prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie temperatura będzie wynosić 25 stopni Celsjusza, podobnie jak nad morzem, a także w Zielonej Górze. W Warszawie, Olsztynie, Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie mieszkańcy mogą liczyć na temperaturę 26 stopni Celsjusza i będą to tego dnia najcieplejsze miejsca w kraju.

Pogoda na 9 września. Ciepło i bezchmurnie Fot. Gazeta.pl

Starania o spotkanie Duda-Biden to fake news? Krzysztof Szczerski oburzony

Synoptycy przewidują bezchmurne niebo lub niskie, a miejscami umiarkowane zachmurzenie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak w rejonach podgórskich Sudetów może osiągnąć w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach zawieje silny wiatr, który może osiągnąć do do 70 km/h.

Letnia pogoda zostanie z nami w następnych dniach

W piątek w zachodniej i północnej części kraju maksymalna temperatura powietrza może wzrosnąć nawet do 28 stopni Celsjusza, a na pozostałym obszarze Polski - do 25 stopni. Podobnie będzie w sobotę, jednak w niedzielę mogą pojawić się opady i dopiero wtedy zrobi się chłodniej - pisze na Facebooku IMGW.

"Młode byki z piwkiem, a mnie w kamasze". 50- i 60-latkowie idą do wojska

"W kolejnych dniach temperatury będą niższe, a od czwartku wróci słońce i słupki rtęci powędrują do wartości ponad 25 stopni Celsjusza. Pamiętajmy, że dnie są już krótsze od najdłuższego w roku o ponad 3,5 godziny. W związku z tym Słońce operuje krócej i nie nagrzewa tak bardzo powierzchni Ziemi, aby noce były tak ciepłe, jak w środku lata. Mimo to do weekendu poranki będą komfortowe termicznie" - czytamy dalej.