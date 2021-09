Granica z Białorusią. Irakijczycy nie chcą zostać w Polsce. Zostaną odesłani do ojczyzny

Irakijczycy, którzy niedawno przekroczyli polską granicę, nie wystąpili na terenie RP o ochronę międzynarodową - wolą wrócić do swojego kraju. Polska do końca miesiąca odeśle ich z powrotem do Iraku.

3 Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl