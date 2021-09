Karpacz. Antyszczepionkowcy zorganizowali pikietę. Doszło do szarpaniny z rzecznikiem Ministerstwa Zdrowia

"Antyszczepionkowcy w Karpaczu na Forum Ekonomicznym: 'Kagańce na ryj' i 'Duda Żyd'. Szarpanina z rzecznikiem ministra zdrowia" - pełną relację z pikiety antyszczepionkowców w Karpaczu znajdziesz w "Gazecie Wyborczej" pod TYM linkiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Ceny na rynku nieruchomości gwałtownie rosną. Grozi nam kryzys?

We wtorek rozpoczęło się XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W tym samym czasie w jednym z pensjonatów zebrali się także antyszczepionkowcy, którzy zorganizowali wydarzenie pod nazwą I Forum Nowej Polski - informje wrocławska redakcja "Gazety Wyborczej". Przed terenem Forum Ekonomicznego odbywającego się w hotelu Gołębiewskim zorganizowali też pikietę, podczas której padło wiele obraźliwych haseł w stronę gości, a następnie doszło do szarpaniny.

Karpacz. Pikieta antyszczepionkowców. "Kagańce na ryj"

"Ty polityczna prostytutko! Przestępco!" - usłyszał lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. "Nażrecie się i du... wam wyjdzie!" - krzyczeli demonstrujący w stronę działaczy PiS. "Korporacyjna banda" - tak z kolei powitani zostali samorządowcy z Wrocławia.

Co mówił agent KGB w Karpaczu? "Oni się tłumaczą...". Jest komentarz Dworczyka

Wielu innych gości zostało natomiast okrzykniętych "idiotami i świniami dołączającymi do koryta". Na jednym z banerów Forum widać też napisy: "darmowy chlew" i "Duda Żyd". Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz został popchnięty przez jednego z uczestników pikiety.

Z doniesień dziennika wynika, że na swoim zlocie antyszczepionkowcy gościli prelegentów, którzy przedstawiali teorie dalekie od faktów naukowych. Pojawił się tam m.in. badacz zjawisk niewyjaśnionych Janusz Zagórski, który mówił o "tworzeniu zrębów równoległej rzeczywistości" czy prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz z Uniwersytetu Opolskiego, który opowiedział o podejrzeniach, iż szczepionki mają doprowadzić do depopulacji. Marek Chodorowski miał z kolei specjalny panel o "kryzysie współczesnej cywilizacji i zarysie Arki Noego".

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpoczęło się we wtorek 7 września. W trwającym do czwartku wydarzeniu udział ma wziąć ok. 3 tysiące osób, w tym zarówno przedstawiciele polskiego rządu, jak i goście zagraniczni. Forum po raz drugi odbywa się w Karpaczu, do którego zostało przeniesione z Krynicy-Zdroju.

Podczas wydarzenia omawiane są kluczowe problemy oraz wyzwania, które stoją przed Polską i innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku wiele miejsca poświęcono także rozmowom na temat gospodarczych skutków epidemii koronawirusa.

Jednym z gości Forum Ekonomicznego we wtorek był minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który wypowiedział się na temat cen energii elektrycznej. Jak stwierdził, ich podwyżka "jest nieuchronna", nie chciał jednak spekulować o skali. Więcej na ten temat przeczytasz w Next.gazeta.pl:

Jacek Sasin: Podwyżka cen energii elektrycznej jest nieuchronna

Podczas Forum Ekonomicznego doszło też do spotkania liderów białoruskiej opozycji, którzy przybyli z całej Europy - podawał Onet. W naradzie udział wzięła m.in. Swiatłana Cichanouska czy Tatiana Chomicz, siostra Maryi Kalesnikawej, skazanej w poniedziałek na 11 lat kolonii karnej.

"Antyszczepionkowcy w Karpaczu na Forum Ekonomicznym: "Kagańce na ryj" i "Duda Żyd". Szarpanina z rzecznikiem ministra zdrowia" - pełną relację z pikiety antyszczepionkowców w Karpaczu znajdziesz w "Gazecie Wyborczej" pod TYM linkiem.